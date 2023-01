LEER MÁS: Unión regresa desde Uruguay y tendrá dos días de descanso

Mientras tanto, Unión llegó a un acuerdo verbal con Plaza Colonia para un nuevo préstamo por Santiago Mele, con un cargo, y la opción de marcharse en el mercado de pases de invierno si es que llega una oferta, alternativa en la cual la entidad de la Avenida lo podría retener igualando esa propuesta. En caso contrario, se quedaría en el Tate hasta el final del 2023.

Pero desde Plaza Colonia pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que Santiago Mele atajó el primer tiempo del partido ante Belgrano, como consecuencia que se le dio un permiso especial para entrenar con Unión en Montevideo, mientras se esperaba el pago del préstamo del 2023, cuestión que no ocurrió.

Santiago Mele.

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Santiago Mele no viajó con la delegación de Unión de vuelta a Santa Fe, aunque lo haría por su cuenta en las próximas horas. Si bien se le había dado el plazo del 22 de enero para que haga efectivo el pago de ese cargo, lo que se pudo conocer es que la fecha ahora se corrió para el 24 de enero.

"No viajó con el equipo, viaja el lunes, si el martes no se firma y no están las condiciones que ya están establecidas se vuelve el martes. La idea es firmar el martes, lo demás no sé. Tengo entendido que firma el martes, siempre y cuando se cumpla con lo pactado de palabra", le manifestó Carlos Manta a UNO Santa Fe.

Y agregó: "El que insiste es Santi para jugar en Unión, esperemos que salga todo bien, nobleza obliga hay una invitación a Chiqui García como para mí para conocernos, y trabajar juntos en el futuro. Pero tendré que hablar con mi socio. Hay una invitación para hacer cosas juntos, es decir para hacer borrón y cuenta nueva".

Lo concreto es que Unión está jugando tiempo de descuento con esta situación, más allá que por lo que se pudo saber se dilató más de la cuenta ya que se especuló hasta último momento para recibir la autorización de sacar dólares al exterior al valor oficial.