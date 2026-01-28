Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

El relevamiento 2025 de la AFA detalló la masa societaria de los clubes de Primera. Unión aparece en la mitad del ranking nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino publicó su Informe de Clubes 2025 , un documento que expone la cantidad de socios activos de cada institución de Primera División. En ese mapa del fútbol argentino, Unión ocupa un lugar intermedio, reflejando el peso social del Tatengue dentro del escenario nacional.

De acuerdo al informe oficial, Unión cuenta con 22.774 socios activos , una cifra que lo ubica en el puesto 17 del ranking general de la Liga Profesional. El número confirma una base societaria consolidada y sostenida en el tiempo, clave para la vida institucional y deportiva del club.

Este tipo de relevamientos no solo miden volumen, sino también el alcance social y territorial que cada institución logra construir a través de su gente. En ese aspecto, Unión mantiene una presencia firme dentro del fútbol argentino.

Ranking de socios en Primera División

El listado está encabezado por River Plate, con más de 350 mil socios, seguido por Boca Juniors. Más atrás aparecen clubes históricos como Independiente, Rosario Central y Racing, todos por encima de las seis cifras.

En ese contexto, la ubicación de Unión en la zona media muestra una realidad distinta a la de los gigantes, pero al mismo tiempo evidencia una estructura social sólida, especialmente si se considera la competencia con instituciones de grandes centros urbanos.

El rol social de Unión en Santa Fe

Más allá de los números fríos, el dato refuerza el lugar que Unión ocupa como referente social y deportivo de Santa Fe. La masa societaria no solo respalda al plantel profesional, sino que sostiene actividades culturales, formativas y recreativas que forman parte de la identidad rojiblanca.

El informe de AFA, en definitiva, funciona como una radiografía del fútbol argentino fuera de la cancha. Y en esa foto, Unión aparece bien posicionado, con una base de socios que respalda su presente y proyecta su crecimiento institucional.