Bruno Pittón vuelve a ser titular en Unión tras 267 días

Tras la rotura de ligamentos sufrida en la Sudamericana 2025, el lateral izquierdo está listo para reaparecer desde el arranque en el Tatengue.

Después de más de ocho meses fuera del equipo, Bruno Pittón se encamina a volver a la titularidad en Unión . El lateral izquierdo dejó atrás una de las lesiones más duras de su carrera y todo indica que estará desde el inicio este 29 de enero , cuando el Tatengue visite a Lanús por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El 7 de mayo de 2025 fue un día difícil para Unión. Aquella noche, el equipo cayó 2-1 ante Palestino en el estadio 15 de Abril por la Copa Sudamericana, pero la preocupación mayor llegó después. Días más tarde, el club confirmó que Bruno Pittón sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda .

El parte médico oficial detalló que el defensor debía ser intervenido quirúrgicamente, bajo la supervisión del doctor Juan Manuel Calvo. Desde entonces, el lateral inició un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas y, sobre todo, de la titularidad.

Durante meses, Pittón trabajó en silencio, enfocado en cumplir cada etapa de la rehabilitación. El cuerpo médico y el cuerpo técnico siguieron de cerca su evolución, con la idea de que pudiera volver en plenitud física y futbolística, sin apurar tiempos que pusieran en riesgo su rodilla. En este arranque de 2026, el defensor ya entrena con normalidad y sumó minutos en prácticas formales de fútbol. Por eso, todo apunta a que volverá a ser titular en Unión, marcando su regreso oficial desde el inicio tras la grave lesión.

Unión vs Lanús: el contexto del regreso

El partido ante Lanús en La Fortaleza, programado para las 19:15, aparece como el escenario ideal para que Pittón recupere su lugar. Unión necesita solidez defensiva, un aspecto que el lateral supo aportar antes de la lesión y el corrimiento de Mateo del Blanco como volante por izquierda genera proyección constante por la banda izquierda.