Los días pasan, la pandemia de coronavirus promete avanzar en Argentina y el futuro de muchas cosas es incierto. Se trabaja en el día a día, más aún con los jugadores trabajando en sus domicilios, pero con la incertidumbre de saber cuándo podrán retomar los entrenamientos.

Con más de dos semanas que pasaron desde la suspensión, Unión no confirmó aún el reemplazante de Leonardo Madelón, con lo cual en las últimas semanas se alzaron distintas voces de preocupación de los sectores opositores.

La Agrupación Glorioso 89 fue una de las que decidió emitir un comunicado oficial donde expresa su postura en un tema relevante. Rubén Decoud, fundador y referente de dicho espacio, charló con radio Gol 96.7 para declarar clara la postura.

En el arranque sostuvo que "espero el presidente Spahn no nos lance el martillo ni la bala por este comunicado, estamos apuntando a tener un técnico con un perfil de la casa o ser barato de acuerdo a la política del presidente, más allá de Madelón, muchas veces se buscó gente sin sentido de pertenencia en otras áreas del club".

LEER MÁS: Pumpido: "Puse dos veces la cabeza por Unión y además por este presidente"

Más adelante, apuntó que "deseamos saber si la demora es por razones económicas, aunque podés firmar un precontrato en el que estableces que empezar a cobrar una vez que se reanuden los entrenamientos, si no me equivoco, Unión, Vélez y Central Córdoba son los tres equipos sin técnicos. Nosotros estamos dando ventajas a los otros equipos".

Luis Spahn .jpeg Spahn nuevamente fue criticado por la oposición.

Decoud agregó que "Madelón se fue diciendo que no conocía a los jugadores, con lo cual es importante contar con alguien confirmado. Cada vez que Spahn usa el micrófono ataca a la oposición y nos refrega el resultado electoral. Está totalmente equivocado, es un cheque en blanco que le dieron los socios. Tarde o temprano tendrá que rendir cuenta de su gestión económica, hace poco más de un año se aprobó una auditoría pero la CD no colaboró y no se pudo hacer. Habla de ahorrar y no gastar, confundiendo gastar con invertir. Le aconsejo que tenga en cuenta que para él es una responsabilidad mayor haber ganado las elecciones. Somos socios de Unión y estamos dispuestos a ejercer nuestros derechos".

En otro tramo de la charla, el dirigente dijo que "nadie entiende porqué se fue Madelón, quien jugó un papel fundamental en las elecciones. Era un matrimonio que venía con problemas desde antes, suena raro que alguien que cuenta con apoyo total del socio y del hincha se vaya en esas circunstancias. Se dilapidó en un año el patrimonio del club, el único que quedó fue Bottinelli".

LEER MÁS: Rudman: "Sería una gran oportunidad dirigir a Unión"

Con respecto a la venta de Gómez Andrade, el referente de Glorioso 89 apuntó: "Presentamos una nota pidiendo un informe a la CD, que es como nos manejamos. No recibimos ningún tipo de respuestas, hace un mes y nada, uno se ve frustrado porque nos manejamos por los canales institucionales".

Al momento de hablar de su relación con Marcelo Martín, el titular de la Agrupación Tate Campeón, Decoud no dudó en afirmar que "debería hacer una autocrítica porque fue tenaz defensor de esta gestión durante mucho tiempo, estamos dispuestos y abiertos al diálogo con las otras agrupaciones y también el oficialismo porque queremos lo mejor para Unión".

En la parte final, cuando lo consultaron sobre las declaraciones de Spahn, donde admitió recientemente haber hecho fuerza por Independiente del Valle en la final 2019 de la Copa Sudamericana, el experimentado dirigente enfatizó: "Quiso chicanear a los primos como decía Corral y la respuesta en redes sociales fue recordar su paso por Colón como atleta, al que representó en varios torneos lanzando bala y martillo. No lo conozco tan a fondo en sus reacciones porque solo tuve un par de reuniones antes de ser presidente".