Desestimaron en Colón las impugnaciones que hizo Magdalena en la lista Tradición Sabalera

Tradición Sabalera hizo su defensa y el Tribunal Electorial de Colón rechazó las impugnaciones que hizo el candidato a presidente Ricardo Magdalena

El mapa político de Colón sumó un capítulo clave este lunes, luego del que el Tribunal Electoral desestimara las impugnaciones que había presentado Ricardo Magdalena contra la lista Tradición Sabalera . Algo que generó sorprensa cuando parecía que nadie iba a accionar contra otros.

Las observaciones apuntaban a dos nombres fuertes dentro de la agrupación: el candidato a vicepresidente, Alejandro Bonazzola, y José Vignatti, inicialmente postulado para el Tribunal de Honor.

No prosperaron las impugnaciones de Magdalena en Colón

Tras la presentación de las defensas correspondientes —que debían entregarse antes de que terminara este lunes— se resolvió rechazar el planteo para apartar a los candidatos. De todos modos, Tradición Sabalera hizo un ajuste, ya que Vignatti pasará a la sindicatura.

Con este paso, el proceso electoral empieza a despejarse. Las listas aún tienen margen para modificaciones hasta el miércoles antes del cierre definitivo.

La semana seguirá cargada de actividad, ya que el jueves, desde las 18.30, se llevará a cabo la Asamblea en el estadio Roque Otrino para aprobar la Memoria y Balance (presentará un superávit), una cita trascendental en la previa de unos comicios que prometen marcar el rumbo del futuro.