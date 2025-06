Desvaux detalló los motivos de la ausencia en la Asamblea de Unión

Héctor Desvaux, candidato a presidente de Unión en la última elección por Identidad Unionista expresó los motivos por los que no irá su espacio a la Asamblea

Héctor Desvaux, candidato a presidente por Identidad Unionista, expresó los motivos por los que no estará en la Asamblea de Unión.

En diálogo con radio Eme (FM 96.3) reconoció que "a la gente que nos votó, que fue mucha, soy un agradecido. Ellos deben estar tranquilos que van a defender el cambio a rajatabla. No queremos mezclar algo político. En siete meses no se puede analizar lo que pasó hace más de un año con esos números".

Más adelante expresó que "la gente está intranquila, que se vienen seis meses complicados, son 16 partidos y estamos a un punto del descenso. Hace una semana un representante nuestro fue a Brasil, fuimos destratados, mostramos predisposición, nos quisieron caracterizar que buscábamos el poder. Lejos estamos de eso, quisieron mantener el poder a cualquier precio".

El destrato del presidente Spahn

"Fuimos agradecidos por el voto, reconocimos la derrota, si vamos a la Asamblea se va a usar políticamente, nos chicanearon con una persona que nos representó en Brasil, al oficialismo le damos la tranquilidad para corregir el mercado de pases anterior, que sea eficiente y le permita al CT seguir en Primera División. El proyecto de grandeza es con el equipo en Primera. La gestión no fue buena y no hubo autocrítica. No creo que sea sano nuestra presencia cuando todo viene mal barajado".

"Nos votó casi la mitad de los socios, marcaremos desde afuera lo que se comprometió a hacer el oficialismo, se lo vamos a reclamar. Sin generar conflicto, no queremos meter palos en la rueda, que se perjudique aún más todo. Somos todos unionistas y queremos salvarnos del descenso. Me salgo de un tipo que quería ser presidente y lo digo como hincha. El presidente se nos paró en otro lugar de soberbia, sabemos que la Asamblea la van a organizar con la cantidad de gente necesaria para aprobarla".

El diálogo que tuvo con el actual presidente

En otro tramo de la charla, Desvaux dijo que "al menos nunca le falté el respeto a Spahn, al primero que llama post elecciones es a mí, para ir a Brasil. Cuando lo felicito, lo esperamos media hora, fuimos a saludarlo, tuvo palabras gratificantes en el mano a mano, se lo agradezco porque me respeta. Me puso bien, por eso fue un integrante nuestro a Brasil. Se va a politizar. Hay ventas, construcciones, mal gastados cinco o seis millones de dólares. Nunca llegamos a cuánto le debemos al presidente".

Para después, disparar: "Es irreal ir a discutir algo que planteamos, todo se pospone, cuando se vaya el hincha se va a enterar. Desde afuera tenemos que exigirle la deuda que tiene el club con el, habrá destrato, todo le perjudica al escudo de Unión. Hicimos un comunicado y es la mejor salida institucional a un momento complicadísimo, me puse a disposición desde afuera con Madelón. Todos queremos que Unión permanezca en Primera División".

El trabajo de Identidad Unionista

"Le vamos a poner encima de la mesa todos los proyectos que teníamos, la elección se perdió, nadie quiere ganar votos, cualquier proyecto que le llevará la oposición no lo va a aceptar. Le vamos a ir presentando cosas, desde afuera tenemos que ayudar a construcción. Hoy sabe que el voto genuino nosotros lo ganamos, tiene que ser respetuoso de los socios que nos votaron, gente que pedía porque las cosas no se están haciendo bien".

Los votos que sumó su lista en la última contienda electoral

"El voto que tiene el oficialismo de 15 años, nosotros no tenemos interés más que los que nos vinieron a votar desde el corazón, se generaron cuentas del miedo, pusieron mucho miedo en las disciplinas, hace tres días que un nadador pide por redes sociales mil dólares, y nadie lo puede ayudar. Si ese chico llegó a eso seguramente agotó todo tipo de instancias en el seno de la Comisión".

"El voto dirigido por una mentira, lo mismo pasó por el IPEI, es una entidad modelo pero no lo hizo el presidente, lo hizo Ceccoti, da superávit, Pipo se recibió de Ingeniero Industrial, nos mandaban cartas nos decían, que se iba a desmejorar todo. Esa gente fue a lo que le estaban diciendo, provoca que no sea el voto genuino".