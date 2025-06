¿Unión hará uso de la primera opción de compra por Diego Díaz?

Deben presentarse incluso aquellos que no serán tenidos en cuenta y tienen contrato hasta el 30 de junio, pero ya es un secreto a voces que algunos directamente no estarán, como posiblemente pase con el ecuatoriano José Angulo, que no completó un partido en estos meses en Santa Fe. No hizo goles y no aportó nada de lo que se esperaba. Igualmente, no es oficial por el momento.

Mientras tanto, la dirigencia trabaja con el hermetismo de siempre para evitar que se filtre información y no se trunquen las tratativas. Solo son rumores por el momento.

Un tema que analiza Unión

Dentro de todo esto, también se busca resolver la renovación de Jerónimo Dómina y hay dudas respecto a qué pasará con Ezequiel Cañate, que entra también en los últimos seis meses. Pero también asoma la primera opción de compra por el 80% del pase de Diego Díaz, con una irrupción muy fuerte en Primera División.

Unión Cruzeiro Diego Diaz.jpg Unión tiene la chance de accionar la primera opción de compra por Diego Díaz. UNO Santa Fe | José Busiemi

El Tate tiene la chance de adquirlo a cambio de 100.000 dólares, pero Sportivo Las Parejas estipuló una segunda chance a fin de año de 150.000 dólares. Su aparición generó un fuerte sacudón, ya sea por contagio como también por goles. Pero está claro que todavía debe adaptarse al rendimiento del profesionalismo. Por algo no pudo jugar un partido completo. La vez que Madelón lo puso 45', le costó. Quizás la pretemporada le venga como anillo al dedo.

Como viene la mano, lo más probable es que Unión estire la decisión para diciembre, ya la diferencia económica no estan relevante. Sobre todo, porque todavía habrá más por ver de Diego Díaz, que tiene crédito abierto en la gente. ¿Será igual para el DT Leonardo Madelón?