Rodrigo Gómez: "Tengo una deuda pendiente con Unión"

Rodrigo Gómez se dio el lujo de jugar en Unión, club del cual es hincha fanático, durante la temporada 2018/2019. Sin embargo, no pudo demostrar toda su valía, la que evidenció en Argentinos, Quilmes e Independiente que le valieron su transferencia al Toluca de México.

Rodrigo Gómez habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020) sobre la realidad que vive en Huracán, donde forma parte de un grupo de jugadores que se encuentran en conflicto con la dirigencia por falta de pago, mientras que también contó su experiencia de jugar en Unión y reveló las ganas de regresar.

En el arranque de la charla, Rodrigo Gómez hizo referencia a cómo trabaja con el plantel de Huracán y afirmó: "Nos pasan un entrenamiento diario, el profe cada semana nos manda la rutina de lo que hay que hacer. Algunos días nos reunimos vía zoom, mientras que en otros tenemos que mandar un video a un grupo de trabajo. Es un tiempo anormal el que estamos viviendo, algunos jugadores están en casas y otros en departamentos, pero nos estamos acomodando a esta realidad que estamos viviendo".

Y Rodrigo Gómez agregó: "Se hace complicado pero el mundo está complicado, estamos en un reclamo que somos 10 jugadores que no cobramos desde diciembre. Enero, febrero y marzo reclamamos que no tiene nada que ver con la pandemia, sabemos que hay una crisis mundial. Pero por excusa de la pandemia no nos están pagando, justo da la casualidad que el presidente de Huracán decidió no pagarnos a los jugadores a los que se nos termina el contrato el 30 de junio. Estamos en una negociación muy complicada que ya lleva más de un mes, negociando con los dirigentes y con Agremiados, que nos están dando una mano. Somos el único equipo que no cobró en lo que va de 2020, ya que Independiente y San Lorenzo también estaban en la negociación pero ya regularizaron parte de su deuda. Nosotros trabajamos esos meses y merecemos cobrarlo".

Pero no se quedó allí y Rodrigo Gómez aportó: "En el reclamo tenemos el apoyo de todo el fútbol, pero usar la pandemia como excusa para no pagar enero, febrero y marzo es una avivada. Hay casos particulares donde el club nos quiere retener, a otros no. Entramos en una bolsa pero es algo habitual en el fútbol argentino que haya uno o dos meses de deuda, pero no abonar enero y estamos en mayo, es una falta de respeto total al trabajador".

image.png Rodrigo Gómez, luego de su paso por Unión, brilló en San Martín (T) y Huracán.

Mientras que también continuó sobre cómo marcha el reclamo y el ex-Unión, Rodrigo Gómez, reveló: "Para llegar a asuntos judiciales hay que mandar dos cartas documentos, ya enviamos una donde le dábamos tiempo entre 48 horas y 30 días para no llegar a ese punto. Se le avisó al club, nos bajaron una oferta que parece una falta de respeto teniendo en cuenta la cantidad de meses que se nos adeuda, estamos tratando de negociar y queremos irnos de la mejor manera. Hay jugadores históricos de la institución que están en ese grupo y no quieren perjudicar al club. Si se llega a ese punto Huracán no podrá incorporar jugadores, la primera oferta fue rechazada pero creemos que llegaremos a un acuerdo. Pero ya aguantamos suficiente".

Posteriormente se le preguntó a Rodrigo Gómez sobre si se ilusiona con volver a Unión, y reveló: "Siempre está la ilusión por el cariño que le tengo el club. En Huracán me revaloricé y demostré en un equipo importante que puedo tener buenas actuaciones, más allá de la realidad económica. No tuve ningún contacto, tengo buena relación con Luis Spahn y Edgardo Zin. Siempre está la ilusión pero no sé si será este el momento, lo lógico sería que se busque primero a un entrenador. Estoy evaluando varias alternativas luego del 30 de junio, pero es lógico que se incline la balanza si me llaman de Unión. Sé que en algún momento de mi carrera nos vamos a volver a encontrar".

Aunque se le preguntó si le quedó una cuenta pendiente y Rodrigo Gómez destacó: "Desde lo futbolístico sé que más allá de las pocas oportunidades que tuve quedé en deuda, ya que demostré en otros equipos lo que puedo rendir en el fútbol argentino. Me siento en deuda desde lo futbolístico pero para mí fue muy gratificante, cumplí mi sueño y el de toda mi familia. Ojalá que si nos podemos volver a encontrar pueda demostrar lo que hice en otros equipos".

Se le hizo referencia a la posición en la que lo ubicaba Leo Madelón, que era por los costados, y Rodrigo Gómez dijo: "No es casualidad que luego en San Martín de Tucumán y Huracán rendí muy bien. Quizás hice la adaptación en Unión. Me hubiese encantado en Unión jugar como lo hice en San Martín y Huracán, pero el fútbol argentino es muy dinámico, con mucho roce, eso me jugó una mala pasada. Mi mejor momento en el club fue cuando jugué dos o tres partidos seguidos en el final de la temporada".

Cuando se le preguntó si le pesó jugar en el equipo del cual es hincha, y Rodrigo Gómez indicó: "Creo que sí, la ansiedad, las concentraciones en Unión no fueron iguales al resto de los equipos por el sentimiento que tengo con el club, me tocó jugar en equipos muy grandes en el país y afuera. Pero siempre tenía la presión de dar un plus. En los últimos meses sentía que tenía que jugar libre, que no tenía que rendirle cuenta a nadie. Vine a Unión y salí de un estado de confort donde estaba, en un gigante como Toluca. Creo que la ansiedad me jugó en muchos momentos en contra".

Luego se le preguntó por su sentimiento para con Unión y Rodrigo Gómez afirmó: "De mis hermanos, mi hermano más grande me lleva 13 años y el otro 11 años. Ellos iban a la cancha, me llevaban, por eso cumplí mi sueño y el de mi familia el hecho de jugar en Unión. Tengo un sentimiento muy grande por la institución. Fui un chico que nací en un barrio humilde, donde todo me costó el doble, y estar donde estoy lo veía casi inalcanzable".

Por su lado, Rodrigo Gómez contó cómo fue su llegada a Argentinos Juniors y reveló: "Mi mamá tomó la decisión de venir a vivir conmigo, hasta los 18 años cuando debuté y se volvió. Pero fue una apuesta muy grande de mis padres y de mis hermanos que se tuvieron que quedar acá. Tenía 12 años recién cumplidos cuando llegué a Argentinos. Fue una prueba que hacían en el interior, fue en cancha de San Cristóbal. Fuimos con dos jugadores más de Las Flores. Quedamos seleccionados 12 chicos a hacer una prueba, donde solo quedé yo. Dos meses más tarde ya estaba en Buenos Aires con mi familia. Fue una apuesta muy grande de ellos y mía también, le dieron trabajo a mi mamá, que estaba encargada en una de las pensiones".

"Nosotros fuimos una semana a hacer una prueba, en el cuarto o quinto día de entrenamientos me llamaron aparte y me mandaron a trabajar con la categoría 93, con lo cual ya me imaginaba que iba a quedar. Cuando llegué a Santa Fe la llamaron a mi mamá que iban a venir dos personas de Argentinos para acordar mi llegada al club. Me costaron los primeros días, incluso no pude jugar nueve meses ya que hubo que llegar a un acuerdo con Las Flores y la Liga Santafesina", destacó Rodrigo Gómez en otra parte de la charla.

En otra parte del diálogo se le preguntó por Brian Fernández, con quien tiene una relación de amistad y Rodrigo Gómez dijo: "Lo conozco desde chiquito, nos tocó jugar en una juvenil juntos. Sus padres vivían cerca del barrio donde crecí. Cuando tuvo sus problemas me enteré por los medios porque había perdido contacto. Es una muy buena persona, tiene valores de un chico de barrio, humilde que le tocó jugar en grandes equipos y alcanzar la fama rápidamente. Le deseo lo mejor y que pueda superar esta enfermedad que es complicada, ojalá que nos podamos ver pronto en las canchas que será el mejor lugar".

Por último se le preguntó si piensa o quiere volver a Unión y Rodrigo Gómez disparó: "Hoy pienso volver a Unión porque para mí hay una deuda futbolística hacia la institución. Creería que si me surge la posibilidad la analizaría distinta, el equipo, la forma de juego, qué le puedo aportar al equipo. Quiero venir y ser importante, no venir y tener la actuación que tuve en mi primer paso, donde pude haber dado más. Por eso en el momento que se dé quiero ver cuáles son las circunstancias para poder ayudar al equipo".