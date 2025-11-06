Uno Santa Fe | Unión | Unión

Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Cristian Tarragona se encuentra entre algodones tras la lesión que sufrió ante Newell's. Leo Madelón define si lo podrá o no contar en Unión.

6 de noviembre 2025 · 09:02hs
Día clave en Unión para saber si Tarragona podrá jugar ante Barracas Central

Unión atraviesa horas decisivas en su preparación de cara al partido del próximo sábado, desde las 21.30, frente a Barracas Central en el estadio 15 de Abril, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La gran duda de Leo Madelón en Unión

El equipo de Leonardo Madelón se entrenará este jueves por la mañana en el estadio, donde el entrenador terminará de definir la alineación titular que buscará sellar la clasificación a los octavos de final e incluso asegurarse disputar como local el primer cruce eliminatorio.

LEER MÁS: Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

Durante el ensayo del miércoles, el cuerpo técnico optó por preservar a Cristian Tarragona, quien arrastra una paralítica en uno de sus muslos producto del golpe sufrido ante Newell’s. En su lugar, Marcelo Estigarribia —ya recuperado casi por completo de la molestia en su rodilla— formó parte del equipo principal.

Sin embargo, las chances de que el delantero cordobés llegue en condiciones son altas, por lo que todo indica que Unión podría repetir por tercera vez consecutiva la misma formación que utilizó ante Defensa y Justicia y frente a Newell’s.

En caso de que Tarragona no sea de la partida, Estigarribia ocupará su lugar en el frente de ataque, aunque el optimismo en el cuerpo técnico crece a medida que el goleador mejora.

A Madelón, ¿le saldrán de memoria en Unión?

De esta manera, los once que se perfilan para recibir al “Guapo” serían: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia, un campeón que hace ruido en Unión

Con la clasificación al alcance de la mano y la posibilidad de definir la serie de octavos en Santa Fe, el Tatengue afronta un momento clave del semestre. En el 15 de Abril, el objetivo inmediato será claro: ganar, asegurar el boleto y seguir alimentando una ilusión que ya se siente en todo el pueblo rojiblanco.

