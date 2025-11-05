Uno Santa Fe | Unión | Unión

Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

El dato que captó la atención en la práctica de Unión fue la presencia de Jerónimo Dómina en la reserva, tras estar apartado. ¿Significa algo?

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 18:34hs
Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

Prensa Unión

Un detalle no menor llamó la atención este miércoles en Casasol. En la práctica entre el plantel profesional de Unión con la reserva, Leonardo Madelón aprovechó para ver alternativas en ataque, en medio de la incertidumbre por el físico de Cristian Tarragona. Pero el foco se lo llevó Jerónimo Dómina.

• LEER MÁS: Madelón, con dudas en Unión para intentar asegurar la localía ante Barracas

El juvenil apareció nuevamente en la cancha, integrando el grupo de Nicolás Vazzoler, después de varias semanas de estar apartado. Su presencia no pasó inadvertida, sobre todo porque su futuro en Unión sigue siendo una incógnita.

• LEER MÁS: El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Dómina, que finalizó su vínculo con el grupo de representación Squadra, atraviesa un momento de definiciones. Hasta el momento no hay novedades sobre su situación, aunque en el entorno del club se mantiene la sensación de que se irá libre una vez concluido el año. El hermetismo es total, tanto del lado del jugador como de la dirigencia.

Jerónimo Dómina.jpg
Jerónimo Dómina estuvo en la práctica de Unión con la reserva.

Jerónimo Dómina estuvo en la práctica de Unión con la reserva.

¿Indulto para Jerónimo Dómina en Unión?

Lejos del ruido mediático que lo rodeó meses atrás —cuando su caso se convirtió en tema caliente en redes sociales—, el delantero eligió el silencio. Y, mientras los rumores continúan, volvió a ponerse los botines para entrenar junto al grupo de reserva, en lo que podría leerse como un intento por recuperar ritmo y presencia futbolística.

• LEER MÁS: Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

¿Un dato alentador para Unión? Aún no se sabe. Pero al menos, después de un tiempo de distancia, Jerónimo Dómina volvió a ser parte de la rutina diaria del club, un paso que no deja de despertar atención en el mundo tatengue.

Unión Jerónimo Domina Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
Racing igualó 0-0 ante Central Córdoba.

Central Córdoba no pudo con Racing y Unión quedó 2° en la Zona A

agustin colazo, el artillero de todos los recursos en union

Agustín Colazo, el artillero de todos los recursos en Unión

Unión alcanzó su mejor marca como visitante desde que volvieron a jugarse los torneos cortos.

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

cuenta regresiva para el show de erreway en santa fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Lo último

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Último Momento
Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la austeridad

Las autoridades del hospital Garrahan no se sumarán al aumento salarial del 61% para preservar la "austeridad"

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

Prisión preventiva por intento de femicidio: roció a su pareja con nafta para prenderla fuego

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Se presentó el Santoto Open 2025 de tenis profesional

Holan, tajante en Rosario Central: Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta

Holan, tajante en Rosario Central: "Me río de lo de Neymar y por otro lado me molesta"

Ovación
¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

¿Seguirá en Colón? Puma Gigliotti visitó a Luis Suárez en Inter Miami

Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos