Dómina participó con la reserva de Unión en la práctica del plantel profesional

El dato que captó la atención en la práctica de Unión fue la presencia de Jerónimo Dómina en la reserva, tras estar apartado. ¿Significa algo?

Un detalle no menor llamó la atención este miércoles en Casasol . En la práctica entre el plantel profesional de Unión con la reserva, Leonardo Madelón aprovechó para ver alternativas en ataque, en medio de la incertidumbre por el físico de Cristian Tarragona. Pero el foco se lo llevó Jerónimo Dómina .

El juvenil apareció nuevamente en la cancha, integrando el grupo de Nicolás Vazzoler, después de varias semanas de estar apartado. Su presencia no pasó inadvertida, sobre todo porque su futuro en Unión sigue siendo una incógnita.

Dómina, que finalizó su vínculo con el grupo de representación Squadra, atraviesa un momento de definiciones. Hasta el momento no hay novedades sobre su situación, aunque en el entorno del club se mantiene la sensación de que se irá libre una vez concluido el año. El hermetismo es total, tanto del lado del jugador como de la dirigencia.

Jerónimo Dómina.jpg Jerónimo Dómina estuvo en la práctica de Unión con la reserva. Prensa Unión

¿Indulto para Jerónimo Dómina en Unión?

Lejos del ruido mediático que lo rodeó meses atrás —cuando su caso se convirtió en tema caliente en redes sociales—, el delantero eligió el silencio. Y, mientras los rumores continúan, volvió a ponerse los botines para entrenar junto al grupo de reserva, en lo que podría leerse como un intento por recuperar ritmo y presencia futbolística.

¿Un dato alentador para Unión? Aún no se sabe. Pero al menos, después de un tiempo de distancia, Jerónimo Dómina volvió a ser parte de la rutina diaria del club, un paso que no deja de despertar atención en el mundo tatengue.