Unión da vuelta la página y ya se enfoca en Central Córdoba

El Tatengue dejó atrás la victoria por 2-1 sobre Lanús y comenzó a preparar el duelo del lunes, desde las 21.15, en el 15 de Abril. El estado físico de Lucas Menossi y Lucas Ayala y una incógnita en el ataque marcan la previa.

Unión dejó atrás una prueba de carácter al vencer por 2-1 a Lanús en el estadio 15 de Abril, con los goles de Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira, y ahora toda la atención está puesta en el encuentro del próximo lunes, desde las 21.15, frente a Central Córdoba, nuevamente en Santa Fe, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido será arbitrado por Nazareno Arasa.

Con el envión que significó el triunfo sobre el Granate, el plantel retomó los entrenamientos con algunas preocupaciones desde lo físico y una incógnita que Leonardo Madelón deberá resolver en ofensiva.

Ayala y Menossi, con buenas señales en Unión

Las alarmas se encendieron durante el partido ante Lanús cuando Lucas Ayala y Lucas Menossi debieron abandonar el campo de juego con visibles gestos de dolor.

Sin embargo, el propio Leonardo Madelón llevó tranquilidad en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El entrenador explicó que Ayala sufrió una fatiga muscular, por lo que, en principio, no tendría inconvenientes para llegar en condiciones al compromiso frente al Ferroviario.

En el caso de Menossi, la salida obedeció a un fuerte golpe en una de sus rodillas, producto de una acción en la mitad de la cancha cuando fue a disputar una pelota dividida. El volante terminó sentido, aunque tampoco asoma como una lesión de gravedad, por lo que la expectativa es que ambos puedan estar disponibles.

La única duda pasa por el ataque en Unión

Más allá de la evolución física de los futbolistas que terminaron con molestias, la principal incógnita de Madelón para recibir a Central Córdoba parece estar en la conformación del ataque.

El entrenador deberá decidir si Misael Aguirre conserva su lugar entre los once titulares o si apuesta por el ingreso de Mauro Luna Diale o Marcelo Estigarribia, dos jugadores que ofrecen características diferentes para la ofensiva rojiblanca.

En el caso de Luna Diale, hoy aparece como una alternativa para jugar recostado sobre el sector izquierdo, una posición que en los últimos partidos viene ocupando Ignacio Malcorra, una de las figuras del equipo. Por eso, no se descarta que Madelón mantenga la estructura que le dio buenos resultados frente a Lanús o busque alguna variante para seguir potenciando el funcionamiento colectivo.

Una semana para ratificar el buen momento

Con varios días de trabajo por delante, el cuerpo técnico aprovechará cada entrenamiento para terminar de definir el equipo que buscará una nueva victoria en el 15 de Abril.

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Después de un triunfo que fortaleció el ánimo del plantel y dejó señales positivas desde el rendimiento, Unión intentará sostener su crecimiento cuando reciba a Central Córdoba, con la ilusión de seguir escalando posiciones en el Torneo Clausura y consolidar el proyecto futbolístico de Leonardo Madelón.