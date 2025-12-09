Uno Santa Fe | Unión | Unión

El 2026 empieza ahora: Unión espera por el fixture y la definición de sus zonas

Este miércoles será el sorteo del fixture de los Torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional. Todo el detalle de ambos certámenes.

9 de diciembre 2025 · 07:52hs
El fútbol argentino ingresa en días decisivos y Unión será uno de los clubes que tendrá la lupa puesta en cada movimiento. Entre mañana y el 22 de enero, la AFA llevará adelante una batería de sorteos que ordenará por completo el mapa competitivo de 2025 y, especialmente, el de la temporada 2026, donde el Tatengue espera dar un salto de protagonismo tras un año de contrastes.

El primer paso llegará este miércoles 10 de diciembre, cuando, después de la reunión de la Liga Profesional programada para las 11.30, se realice el sorteo de las zonas del nuevo torneo. Allí comenzará a clarificarse el panorama para Unión: la composición de los grupos, los cruces interzonales y el armado del fixture que marcará el pulso del Apertura y del Clausura 2026.

Será, en definitiva, el punto de partida para que el cuerpo técnico y los dirigentes terminen de ajustar la planificación deportiva, el mercado de pases y la preparación de un año que tendrá un calendario comprimido por el Mundial de junio.

Lo que estará en juego para Unión en el sorteo

El acto de este martes no será uno más. Para el Tatengue, definirá:

-El orden de sus partidos en el Apertura y el Clausura.

-La fecha del clásico interzonal ante Sarmiento y el rival interzonal restante.

-Los cruces clave que podrían marcar el inicio o el cierre de cada torneo.

-Las fechas importantes, como el arranque de la competencia y la definición de las fases eliminatorias.

Con un formato que volverá a dividir la competencia en dos torneos cortos, cada detalle del fixture será fundamental para proyectar objetivos y administrar energías.

Así será la estructura de la Liga Profesional 2026

El campeonato mantendrá el formato instaurado en esta etapa:

-Dos torneos por año: Apertura (primer semestre) y Clausura (segundo semestre).

-30 equipos divididos en dos zonas de 15.

-14 partidos dentro de la zona, todos contra todos a una rueda.

-Dos interzonales por torneo: el clásico y un rival asignado por sorteo.

-16 fechas totales en la fase regular.

Los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs, que se disputarán a partido único: octavos, cuartos y semifinales en cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final, en cambio, será en terreno neutral.

Un año con múltiples premios y competencias paralelas

Además de los campeones de Apertura y Clausura, la Liga reconocerá:

-Campeón Anual, para el club que más puntos sume en toda la temporada.

-Trofeo de Campeones, que enfrentará a los ganadores de ambos torneos.

-Supercopa Internacional (Campeón Anual vs ganador del Trofeo de Campeones).

-Supercopa Argentina (Trofeo de Campeones vs campeón de Copa Argentina).

Y, por supuesto, la continuidad de la Copa Argentina, donde Unión también será protagonista.

Con un arranque previsto para el fin de semana del 26 de enero, el 2026 será un año intenso, estratégicamente complejo y con la Copa del Mundo en junio recortando tiempos y márgenes de error.

Unión está a horas de conocer el recorrido que deberá transitar en su nuevo desafío en Primera. El fixture está al caer y, con él, la hoja de ruta que empezará a definir el 2026 rojiblanco.

