Unión ostenta un oscuro presente, donde en los últimos 29 partidos dilapidó una gran campaña, que lo deja muy complicado en la pelea por no descender.

Sin embargo, la contracara ocurrió en los torneos locales, donde no se pudo meter en la fase final de la Copa de la Liga Profesional, quedó rápidamente eliminado en la Copa Argentina, y se cayó a pedazos luego de un gran arranque en el Torneo de la Liga Profesional, donde consecuencia de su nefasto cierre y el paupérrimo arranque de temporada 2023 se encuentra muy complicado, como hacía mucho tiempo no ocurría, en la carrera por no descender.

Unión festejo Marabel Castrillón.jpeg

En Unión hubo un antes y un después desde la victoria ante Vélez por 2-1 en Santa Fe del pasado sábado 6 de agosto del 2022. Ese día anotaron por primera vez Bryan Castrillón y Junior Marabel, los refuerzos que se habían sumado en el mercado de pases, lo que renovaba la expectativa como consecuencia que esos tres puntos lo depositaban al equipo en la pelea por los primeros puestos y lo ubicaban muy cerca de la zona de clasificación para la Libertadores 2023.

Sin embargo, luego llegaron tres derrotas consecutivas y sin convertir que poco a poco lo fueron alejando de esos puestos de privilegio (2-0 de visitante ante Argentinos, 2-0 de local ante Gimnasia y 1-0 ante Estudiantes en La Plata). Le siguieron dos empates 0-0 ante Aldosivi en Santa Fe y Patroanto en Paraná. Estuvo cinco partidos sin convertir un gol.

Unión perdio.jpg

Pudo salir a flote y renovar su ilusión de aunque sea llegar a la Copa Sudamericana 2023 con un triunfo sufrido ante Sarmiento pro 1-0, en el 15 de Abril, con el gol de Juan Ignacio Nardoni. Sin embargo, Unión volvió a caer en desgracia, con cuatro derrotas en fila (1-0 ante Platense de visitante, 1-0 ante Independiente como local, 2-1 contra Racing en Avellaneda y 1-0 frente a Newell's en el 15 de Abril).

Unión perdió.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Volvió a sumar con un empate ante Rosario Central por 1-1 en el Gigante de Arroyito, y pareció que tendría otra vida por llegar a las competencias internacionales con otro ajustado triunfo por 1-0 ante Arsenal en el 15 de Abril. Pero Defensa y Justicia le propinó una nueva derrota, por 1-0, en Florencio Varela. Le siguieron los empates 1-1 ante Atlético Tucumán (en el Jardín de la República) y ante Talleres por 2-2 (en Córdoba, en un postergado). Y cerró el año con una durísima derrota por 4-1 ante Central Córdoba, en Santa Fe.

Parecía que de esa manera se cerraría la etapa de Gustavo Munúa como DT de Unión, pero se le ofreció la renovación de contrato, en el inicio de una serie de desaciertos que continuó con una postergada firma del nuevo vínculo, un mercado de pases muy pobre, la salida de la secretaría técnica por una confrontación con el DT, y un raquítico inicio de Liga Profesional, que lo encuentra último, y muy complicado en cuanto al promedio.

De esta manera, tomando como referencia los últimos 29 partidos que disputó Unión en el ámbito de la Liga Profesional, solo sumó tres triunfos (1-0 ante Sarmiento y 1-0 ante Arsenal, en 2022, y 2-0 contra Estudiantes en 2023, todos en Santa Fe), 10 empates y 16 derrotas. En ese lapso anotó 16 goles y le convirtieron 39 tantos. De los 87 puntos que puso en disputa solo sumó 19, lo que representa el 21.8 de los puntos en disputa.