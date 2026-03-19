Madelón espera por Palacios para visitar a Defensa y Justicia

Unión define el equipo para un duelo clave en Florencio Varela, Madelón tiene una sola duda en el mediocampo.

Unión transita horas decisivas en la previa de un compromiso determinante del Torneo Apertura . El equipo de Leonardo Madelón se prepara para visitar a Defensa y Justicia este sábado desde las 17:45, con la mirada puesta en sostener su lugar en la zona alta y con una incógnita que condiciona el armado.

El foco principal está puesto en la situación de Julián Palacios , quien arrastra una molestia en el cuádriceps . Si bien los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad, el volante no pudo entrenarse con normalidad y su presencia sigue en evaluación. El cuerpo técnico lo exigirá en la última práctica, que será clave para determinar si está en condiciones de ser titular. La decisión se tomará sobre la hora, en función de su respuesta física.

En caso de que Palacios no llegue en condiciones, el principal candidato a ocupar su lugar es el juvenil Misael Aguirre, quien viene sumando minutos y cuenta con la confianza del entrenador. De todos modos, en el entorno del plantel mantienen cautela y aguardan por la evolución del mediocampista, una pieza clave en el funcionamiento del equipo.

El equipo de Madelón: sin grandes cambios y con Estigarribia listo

Más allá de esta duda puntual, el resto del equipo no presenta mayores inconvenientes. Marcelo Estigarribia está en condiciones de jugar y se perfila para integrar el once titular, luego de haber superado el golpe sufrido semanas atrás. En ofensiva, todo indica que conformará dupla con Cristian Tarragona, en un esquema que busca mantener intensidad y profundidad en ataque.

El encuentro ante Defensa y Justicia cobra especial relevancia por la posición de ambos equipos en la tabla. Unión se ubica en el tercer lugar, por detrás de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, mientras que el conjunto de Florencio Varela también se mantiene en la pelea. El cruce, por lo tanto, aparece como un partido clave para sostener aspiraciones y marcar tendencia en la recta decisiva de la fase regular.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con Emilio Giaccone

Alerta en Unión: Lautaro Vargas al límite de amarillas

Otro aspecto a tener en cuenta es la situación de Lautaro Vargas, quien acumula cuatro tarjetas amarillas y se encuentra al borde de la suspensión. Una nueva amonestación lo dejaría fuera del próximo compromiso, lo que obliga a manejar con cuidado su participación en un encuentro de alta intensidad.

Con una sola incógnita y el resto del equipo prácticamente definido, Unión ajusta los últimos detalles antes de viajar a Florencio Varela. La evolución de Julián Palacios será determinante para terminar de delinear el equipo.