El Bebe Acosta aparece en el radar de Unión

"Ahora me pueden echar con tranquilidad", manifestó Leonardo Madelón, evidenciado su gran satisfacción por los refuerzos que los dirigentes contrataron en el mercado de pases para suplantar a aquellos que se fueron y que resultaron claves para que Unión consiga sus dos primeras clasificaciones para disputar un certamen internacional.

Es que se hizo un gran esfuerzo económico para sumar a Walter Bou, un viejo anhelo del entrenador, que llega procedente de Unión La Calera de Chile, luego de un paso fugaz por el Bahía de Brasil.

Sin embargo, también hizo referencia a que espera por Juan Ignacio Cavallaro, quien le daría un gran salto de calidad al plantel, que buscará ser nuevamente protagonista del fútbol argentino e intentará pisar fuerte en la próxima Sudamericana.

Pero el mercado de pases del fútbol argentino se prolongará una semana más, y en Unión no ven con malos ojos sumar a otro volante, más allá de que se produzca finalmente el retorno de Cavallaro.

Es que a Franco Fragapane se le pudo encontrar rápido un reemplazante como Gabriel Carabajal, pero a Zabala todavía no se lo pudo sustituir, más allá que si llega Cavallaro seguramente podría arrancar por ese sector.

Por este motivo, los dirigentes por pedido del entrenador siguen haciendo averiguaciones en el mercado de pases y en las últimas horas se conoció a través de una información que se maneja en Buenos Aires que el manager Martín Zuccarelli llamó a dirigentes de Lanús para preguntar condiciones por Guillermo Acosta.

El Bebe partió en enero de este año de Atlético Tucumán, junto a Luis Miguel Rodríguez, luego de afiliarse al Partido Justicialista, en dos ventas que fueron muy polémicas ya que se adujo que tuvo que ver con motivos políticos.

Acosta no tuvo la continuidad esperada en el Granate, y por eso no vería con malos ojos la chance de emigrar en este mercado de pases. Colón estuvo dispuesto a contratarlo, aunque luego desistió debido a que no pudo llegar a un acuerdo con los popes de Lanús.

Pero el jugador sigue con la intención de cambiar de aire, y Atlético Tucumán es otro de los equipos que lo pretende, debido al gran recuerdo que dejó en dicha institución, donde era ídolo y figura.

Si bien se trata solo de un rumor del mercado de pases, en Buenos Aires confirman que el contacto existió, aunque es poco probable que Unión pueda tentar económicamente a Lanús para contratar a un jugador que le daría un gran salto de calidad al mediocampo.