"Estoy disfrutando al máximo este momento"

Las cosas pasaron rápido en la vida de Gastón González. Tal vez el momento que esperaba se precipitó en cuestión de días.

Después de ser una de las figuras de la Reserva, el atacante fue promovido al plantel superior, además de ser convocado a la Selección Argentina que ofició de sparring en la Copa América.

En la presentación de la nueva indumentaria charló con Unión en tu dial (Sol 91.5) y reconoció que "es un orgullo para mí, me está tocando pasar por cosas muy lindas, me toca presentar la camiseta de Unión que es lo más grande".

Y más adelante, agregó: "Gracias a Dios lo estoy disfrutando al máximo, agradecido a toda la gente y a mi familia que me apoyó siempre. Ojalá sigan llegando cosas buenas".

Indudablemente el paso que dio González al tener otro roce con el plantel profesional es diferente a lo que venía realizando con la divisional Reserva. En este sentido afirmó que "me dijeron que me integre al grupo, que me adapte lo más rápido posible, me dieron toda la confianza, me pidieron que intente hacer lo que me piden, siempre con sacrficio y humildad para dar lo mejor de mí".

En la parte final hizo mención a lo que vivió en la pasada edición de la Copa América, al acotar que "cuando me dijeron que iba a la Selección Argentina no lo podía creer, viajar fue una experiencia increíble, muy linda y que no me la voy a olvidar nunca".