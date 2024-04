El capitán de Unión cometió el error de jugar para la tribuna

Claudio Corvalán tiró: "El que tenga ganas de estar en Unión que esté y el que no tenga ganas de estar que no esté", una frase en la que apuntó a sus compañeros

El capitán de Unión hizo lo que no debía, agudizando el contexto de crisis. La frase que Claudio Corvalán soltó en los vestuarios luego de la eliminación, no contribuye en nada. Tiró una bomba, que sin dudas sacudirá el vestuario, ya que terminó exponiendo a sus compañeros. Pareció jugar para la tribuna cuando arrojó el explosivo.

La innecesaria frase del capitán de Unión

"El que tenga ganas de estar en Unión que esté y el que no tenga ganas de estar que no esté", soltó dando a entender que hay jugadores que no están a gusto en el club. En todo caso, ese análisis se debe hacer puertas adentro y no generar mayor revuelo, en donde se terminó hablando más de lo que dijo el defensor, que de la paupérrima actuación.