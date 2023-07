Corvalán fue contundente: "Todos estamos dudando de todos"

Claro que llegaría el VAR a la cita, con varios minutos, sin que Merlos siquiera fuera a ver la jugada para decretar la nulidad de la conquista.

Claudio Corvalán, capitán del equipo rojiblanco, reconoció que "es una realidad, es la primera vez que nos quejamos, si nos mandamos dos o tres cagadas nos sacan del equipo, todos estamos dudando de todos, el VAR tiene que ayudar a mejorar, que no quede la imagen que ayudan a algunos en el fútbol argentino".

Luego, amplió: "Puede pasar en cualquier partido, cuando hay una jugada dudosa lo hacemos, me parece que algo no está bien a nivel general, hay que mejorar y ser más realista, cada jugada que cobran estamos todos atrás del árbitro, en otros países no pasa eso".

Antes de irse no dudó en decir que "me voy con un poco de bronca, a nosotros no nos sobra nada, hicimos un partidazo, todo lo bueno no se ve reflejado por un error arbitral".