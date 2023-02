Gordillo: "Sé que el Clásico es a muerte y hay que jugar a ganarlo"

Yeison Gordillo brindó este viernes una conferencia en Casasol, donde destacó cómo se dio su llegada a Unión, el compromiso que tiene para con el cuerpo técnico y los dirigentes, y reveló cómo toma esta nueva etapa en su carrera deportiva.

"Estoy feliz y contento de llegar a una institución que hizo un esfuerzo grande para que esté acá, la confianza del técnico es fundamental y el esfuerzo que hacen los directivos. Estoy para jugar ya que venía de hacer la pretemporada con Junior de Barranquilla", comenzó diciendo Yeison Gordillo en la conferencia de prensa organizada por Unión.

Y más adelante, Yeison Gordillo afirmó: "Al equipo le puedo aportar mi experiencia, jerarquía, el ímpetu y ganas de ir siempre para adelante, y respaldar al equipo en la mitad de la cancha. Me considero aguerrido, de muy buena recuperación y esperemos darle todo eso al club el fin de semana. Siempre jugué de doble cinco, con otro volante que pase al ataque y hacer la cobertura, me encanta hacer relevos, me considero un jugador solidario en la mitad de la cancha, pero siempre he rotado y me sentí muy bien".

En cuanto a si mantuvo alguna charla ya con Gustavo Munúa sobre lo que pretende que le aporte a Unión, Yeison Gordillo destacó: "Me uní en Buenos Aires, todos los días hablamos. Acá es ponerse la camiseta y empezar a aportar y engranar a un equipo que sabe a lo que juega, me voy a acoplar rápidamente y empezar a aportarle al equipo".

También reveló los motivos por los cuales decidió sumarse a Unión, y Yeison Gordillo respondió: "El fútbol argentino todos sabemos lo que representa, es un fútbol de alta intensidad, donde tenés que estar preparado al 100% sino te pasan por encima, me motivó llegar a mi mejor nivel, el equipo me ayudará a estar en la elite desde lo futbolístico, es un equipo que tiene mucha intensidad, que va al frente, tanto de local como visitante, se caracteriza mucho con mi fútbol, me motivó el fútbol argentino, cómo se vive, su hinchada, me gusta el ritmo y por eso estoy acá".

Sobre cómo encontró al plantel de Unión, reveló: "Es fácil de acoplarse, viene trabajando desde hace mucho tiempo, con un cuerpo técnico que lleva un tiempo en la institución. Son jóvenes con muchos partidos, que entienden el fútbol, saben a qué juegan. Es un camarino lindo, donde todos echan para adelante, me recibieron como en casa, estoy muy contento y muy cómodo".

"Prioricé lo deportivo por sobre lo económico, pero lo que más me sedujo fue el interés que me quieran tanto, me motivó que hicieron un esfuerzo. Vengo a aportarle y esperemos darle muchas alegrías a la hinchada, que es muy cálida y familiar", agregó Yeison Gordillo sobre los motivos por los cuales eligió a Unión.

Y sobre el final se lo consultó por el Clásico Santafesino que se viene en la cuarta fecha, y afirmó: "Sé que es a muerte, es especial, en una ciudad donde hay solo dos equipos. Hay que jugar a ganarlo, con respeto al rival, que es un gran rival, pero vamos fecha a fecha, pensando en el domingo y sumar de a tres para generar confianza".