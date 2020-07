"El contrato con Unión está arreglado, pero aún no lo firmé"

La continuidad de Sebastián Moyano se demoró más de la cuenta. Fueron muchos los rumores respecto al futuro del arquero mendocino. Se mencionó que podía atajar en Defensa y Justicia, más allá de que siempre manifestó su deseo de seguir en Unión. Pero se mencionaba a Daniel Sappa como uno de los preferidos de Juan Manuel Azconzábal y eso generaba incertidumbre respecto al futuro del exGimnasia.

Finalmente las partes se acercaron, la dirigencia de Unión ofreció renovar el préstamo y desistir de hacer uso de la opción de compra. Existió una mejora en el contrato del arquero y por ese motivo se confirmó que seguirá en Unión. Sobre este y otros temas Moyano charló con Radio Eme 96.3.

"Venía de no jugar en Gimnasia y el paso a Unión fue un desafío, me tocó atajar de entrada por la lesión de Marcos y después cuando pude volver a jugar encontré la regularidad que necesitaba. Y creo que los partidos de Copa Sudamericana fueron la ratificación. Sobre todo la gente se acuerda del penal que atajé en el partido de ida", aseguró en el inicio de la charla.

Justamente sobre el partido ante el Atlético Mineiro en Brasil reveló: "Lo sufrimos mucho sobre todo en el primer tiempo ya que perdíamos por dos goles. Sabíamos que era una cancha complicada, con una acústica diferente y se iban a motivar por eso. Pero nosotros también tuvimos nuestros hinchas que apoyaron y cuando terminó el partido lo disfrutamos mucho, fue un resultado importantísimo y ante un rival complicado".

En cuanto a la manera en que vive el fútbol la ciudad, el arquero expresó: "Santa Fe es una ciudad muy futbolera, con una rivalidad única entre Unión y Colón, que se viven cargando y esperando el Clásico. Me tocó vivirlo y jugarlo fue un gusto especial. Todo el mundo es futbolero, van todos a la cancha y eso es algo muy lindo".

A la hora de recordar la previa del último Clásico contó: "En el inicio de esa semana se me acercó Rodrigo Llinas (entrenador de arqueros) con quien tengo una muy buena relación y me dijo "mirá que a lo mejor podés jugar". Pero la verdad que yo no veía posible ser titular. Pasaron los días y el jueves cuando Leo (Madelón) dispuso el equipo titular para hacer fútbol, ahí me cayó la ficha. Me veía más afuera que adentro. Pero después lo disfruté un montón con el triunfo conseguido".

Consultado por el contrato indicó: "La realidad es que todavía no está firmado, pero se debe a esta situación que nos cambió todo. No obstante está arreglado de palabra y el contrato sobre la mesa. Lo único que resta es ir y firmar para darle una formalidad. Pero está todo perfecto".