El dato que juega a favor de Unión para repatriar a Zabala

El pasado fin de semana UNO Santa Fe reflejó una nota que Radio 2 le hizo a Diego Zabala, donde se lo consultó por su momento futboístico en Rosario Central pero también por las chances de retornar a Unión, versión sobre la cual el uruguayo dijo desconocer.

Sin embargo, con el amanecer de una nueva semana los rumores se multiplicaron debido a que la dirigencia de Rosario Central pretende prescindir de Diego Zabala, ya que no está dentro de los planes de Diego Cocca para la nueva temporada y es un jugador con uno de los contratos más elevados. Por ese motivo se mencionó la chance de volver a Unión.

Según lo que informan varios medios rosarinos, Zabala no solamente tendría la propuesta de volver a Unión, donde jugó durante las temporadas 2017/2018 y 2018/2019, siendo protagonista de dos clasificaciones históricas para disputar la Copa Sudamericana, sino que también tendría la chance de pasar a Defensa y Justicia y Racing de Montevideo.

LEER MÁS: En México se insiste con el regreso de Malcorra a Unión

Cuando a Zabala se le preguntó por la chance de volver a Unión, en diálogo con Radio 2, dijo: "No hablé con mi representante, estoy cómodo acá y en la ciudad, es un club lindo y grande aunque uno no sabe tampoco lo que depara el fútbol, si quieren contar con vos. Personalmente no me llamaron de ningún lado".

Mientras que los dirigentes de Rosario Central también se refirieron a esta situación. Quien tomó la voz cantante fue el vice Ricardo Carloni, quien manifestó: "Veo muy difícil lo de un préstamo porque Central ha hecho una inversión importante. No lo veo factible hoy, no obstante, si hay una operación importante para el club y el jugador será evaluada, pero hoy no lo veo viable".

Diego Zabala 1 Diego Zabala no seguiría en Rosario y Unión se presenta como uno de sus posibles destinos.

Sin dudas que si la ventana para que salga Zabala de Central es a través de una venta, Unión no estaría en condiciones de hacerle frente a esta posibilidad, aunque hay una cuestión a tener en cuenta y está relacionada con los negocios que hizo con Rosario Central en los últimos meses, como fueron las ventas del uruguayo, Emanuel Britez y Damián Martínez.

El Ciudadano de Rosario, informó: "El volante uruguayo de 28 años, que llegó a mediados de año pasado después de que Central adquiriera su pase a Unión de Santa Fe, se siente cómodo en el club de Arroyito. Algo que ya manifestó públicamente en distintas oportunidades. Y aunque no planea emigrar, los dirigentes canallas ya mantuvieron charlas informales con allegados y dirigentes de otros clubes sobre una posible salida de Zabala".

Mientras que en otro de los párrafos, detalla: "Entre los que habrían sido contactados por el tema, por ahora aparecen: Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia, y Racing de Montevideo, de Uruguay. No hay negociaciones formales con ninguna de las entidades apuntadas. Y tampoco hay información concreta de que, en esos contactos, alguno de estos clubes haya manifestado interés por llevarse al volante. Pero trascendió que los auriazules estarían dispuestos a negociar a Zabala".

LEER MÁS: Gómez Andrade: "Unión va a estar siempre en mi corazón"

Para luego, indicar: "Hace poco tiempo, Unión consultó por la situación de Zabala en Central. Fue en el último mercado de pases, a principio de este año, cuando los auriazules negociaron con los tatengues la compra de la mitad del pase del lateral Damián Martínez. En esa oportunidad los santafesinos preguntaron por Zabala. Como el uruguayo no se había afianzado como titular en el equipo de Cocca, y los canallas todavía no terminaron de pagarlo, desde la directiva tatengue pensaron en la posibilidad de recuperarlo. Pero en ese momento los canallas no quisieron avanzar sobre el tema".

Está claro que en Unión el nombre de Zabala siempre va a caer bien, sobre todo por lo que le dio al equipo en las dos anteriores temporadas, donde fue clave en las dos clasificaciones para disputar la Sudamericana (2019 y 2020). Sin embargo, el hecho de ser acreedor de Central podría facilitar el desembarco del uruguayo, aunque sea por un año a préstamo (Central lo quiere vender), más allá que es representado por Cristian Bragarnik, con quien luego de la salida de Leonardo Madelón los dirigentes quieren cortar relaciones.