Gómez Andrade: "Unión va a estar siempre en mi corazón"

Yeimar Gómez Andrade fue de menor a mayor desde su llegada a Santa Fe para jugar en Unión. Vino con el desconocimiento de la gente después de actuar en la B Nacional y partió siendo uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

El colombiano decidió en el último mercado de pases ejecutar su cláusula de salida para probar suerte en la MLS de Estados Unidos.

Pero su recuerdo por el Tate sigue intacto y así lo expresó en diálogo con el programa Unión en tu Dial (Sol 91.5). En el tramo inicial de la charla reconoció que "hablo con todos los chicos porque tenemos un grupo de WhatsApp. A Brian Blasi lo vuelvo loco con videos de Instagram, también a Manu De Iriondo y al profe Hugo Díaz”.

Junto a varios integrantes del plantel de Seattle Sounders, el defensor transita el aislamiento obligatorio en Estados Unidos y al respecto apuntó: "Estoy acá en un departamento, no me pude mover de Estados Unidos. Así que le estoy poniendo el pecho a las balas y me compré una play para poder pasar los ratos libres. Acá en el estado de Washington donde estoy está un poco más controlado, aunque cada día en el país aumentan los casos".

Uno de los inconvenientes que debió sortear Gómez Andrade desde su arribo al equipo fue el idioma, a lo que el exjugador de Unión enfatizó: "El idioma es un poco raro. Para leer algo entiendo, pero cuando me hablan no le entiendo nada porque es muy distinto, eso me mata. Tengo la suerte de que en el equipo en el que estoy hay muchos latinos".

Más adelante detalló que "con mi señora y mis hijos cumplimos con todo lo que se nos pide. Entrenamos lunes, miércoles y viernes por la plataforma zoom, tenemos cuatro horas menos que en Argentina. Hay un día donde nos hacemos preguntas entre todos los compañeros de la vida, para pasar el rato y buscar una manera de esta bien".

Yeimar Gómez Andrade 1.jpg Gómez Andrade milita en Seatlle Sounders, elenco de la MLS. Prensa Unión

Y luego, agregó: "Durante la semana puedo hacer actividad física con una bicicleta que me traje del club, un amigo colombiano me ayudó para comprar una cinta, por las mañanas corro un poco. Además, tengo un chico mexicano que me ayuda y voy con él a un gimnasio. El resto de los días tengo clases de inglés para afianzar el idioma".

Antes de su despedida, más allá de recordar también una fecha especial pues dos años atrás era partícipe de la primera clasificación a la Copa Sudamericana, el colombiano no dejó de expresar que "Unión es un club que quiero mucho por todo lo que me brindó desde que llegué a Santa Fe. Yo llegué siendo uno más y me fui siendo un jugador muy querido".

Con absoluta sinceridad remarcó en el tramo final que "Unión es un club que va a estar siempre en mi corazón. Me ayudó a crecer como futbolista y como persona, son lugares que uno nunca va a olvidar".