"El desafío es devolverle la confianza a la gente de Unión"

Fernando Elizari se incorporó en enero de este año a Unión. El volante ofensivo de 28 años llegó a préstamo por un año,pero se sumó a los entrenamientos cuando el plantel había finalizado la pretemporada y estaba por reeiniciar la Superliga frente a Argentinos Juniors.

En consecuencia, debió afrontar un proceso de adaptación y eso fue demorando la chance de jugar. En el medio sufrió una lesión en el pie, que le demandó un mes de recuperación. De esta manera y con el parate por la pandemia, Elizari ni siquiera tuvo la chance de debutar con la camiseta rojiblanca.

Por ello, se prepara con toda la ilusión y está ansioso por el retorno a los entrenamientos. En diálogo con Radio Sol 91.5, el volante tatengue habló de su llegada a Unión, de los contratiempos que debió sortear y de los objetivos que se plantea en lo inmediato.

LEER MÁS: El anuncio de la Conmebol que captó la atención de Unión

"Estamos ansiosos, es una situación que nunca ocurrió de estar tanto tiempo sin entrenar y sin el día a día con los compañeros. Por lo cual la vuelta a los entrenamientos es una buena noticia, esperemos que se puedan aplicar todos los protocolos y que el lunes comencemos a entrenar", expresó en el inicio de la charla.

Consultado por la cuarentena que llevó adelante en Buenos Aires contó: "Fue complicado, cuando en el club nos liberaron antes de que se decretara la cuarentena retornamos a Buenos Aires. Nosotros somos de Quilmes, por lo cual la pasamos encerrados, en mi caso en un departamento. Por lo cual a veces para los trabajos intermitentes corría en la cochera".

Respecto a su llegada a Unión relató: "Arranqué un poco tarde, porque firmé contrato cuando los chicos habían vuelto de la pretemporada y eso obviamente te hace perder un poco de tiempo. Luego de las primeras semanas de entrenamiento ya estaba agarrando ritmo y en un entrenamiento sufrí un pisotón de Zules (Caicedo) y al final resultó ser una fractura en uno de los dedos del pie".

LEER MÁS: Federico Gino fue ofrecido a Unión tras jugar en Aldosivi

Para luego agregar "Por lo cual no podía practicar y estaba todo el día en chancletas. Eso me demandó casi un mes hasta que el hueso se soldara, perdí un mes y cuando empecé a hacer fútbol con el grupo llegó el pararte. Fueron dos o tres meses raros, ahora estoy bien, hice la pretemporada a la par del grupo. Así que contento y muy motivado. Ahora el desafío es devolverle la confianza a la gente de Unión".

"No me puse botines en toda esta etapa, la verdad que una locura, en principio íbamos a parar por dos semanas, pero despues se complicó todo. es algo rarísimo, pero también le pasó a otra gente. El hecho de no poder entrenar en el día a día se sufría pero bueno ahora esperanzado en poder entrenar con botines y en un campo de juego. Y eso genera me genera mucha ilusión", cerró.