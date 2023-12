Kily González en La radio de UNO: "Los dirigentes están haciendo el esfuerzo para armar un equipo que compita"

"Con cuatro meses y medio, parece que hace 10 años que estoy en Unión. No es normal que venga un DT luego de un 3-0 a Independiente. Es una situación anormal, el mensaje de que veníamos a ayudar, los grandes protagonistas son los jugadores. Vi un cambio que los chicos interpretaron la manera de jugar, sosteniendo línea de tres, agregando cosas, desde que asumimos no perdimos de local", apuntó de entrada.

Y luego, expresó: "Unión es la primera vez en un Clásico que jugó con promedio de 23 años en cancha de Colón, representa presente y futuro del club, yo me aferré mucho en mi última rueda de prensa a que si ganábamos nos salvábamos directo".

Kily también recordó que "ese dicho de que Unión fue una Reserva reforzada lo relacionaba con los cambios, el ejemplo fue Colón, nosotros todos chicos y ellos un gran equipo. Con cinco cambios está la diferencia con el resto de un plantel competitivo. Los procesos se apresuran por necesidad, llevando al chico. Bircher era el cambio natural de Mosqueira, yo apuesto por Pardo, equilibrar defensivamente, sumando a Dómina en ataque, pero tener equilibrio contra Tigre".

En referencia a las caras nuevas insistió en que "el jugador que venga quiero que sea el mejor de lo que tengo, los pibes están comprometidos, saben que soy intenso, me gusta la alegría, armonía, pero a la hora de trabajar que se ganen el lugar, poniendo los once que mejor estén".

En otro tramo de la charla reconoció, al momento de hablar de la pasada Copa de la Liga, que "antes de la última fecha había 10 equipos que peleaban el descenso, pasaron cosas extrafutbolísticas que nos perjudicaron, fue tan malo en relación a situaciones arbitrales que nos llevaron al límite. Nosotros nos metimos en ese lote. Hubo que trabajar quince días al límite, una experiencia fuerte que me tocó dirigir. Me movilizó desde todos lados, transmitir confianza que podíamos lograrlo".

El Unión modelo 2024

"El lunes posterior a Tigre ya visualicé lo que quiero para Unión, es dar un salto de jerarquía para el plantel, a Lucas (Gamba) lo quieren mucho, está intacto, después haciendo hincapié en refuerzos que van a venir. Pedí nombres, puestos, plan A y B, es un mercado complicado, la moneda nos juega en contra, la situación del país repercute en el fútbol. El jugador a veces no quiere venir a Santa Fe, hay que analizarlo".

"Estamos buscando en posiciones que consideramos, necesitamos volantes, centrales, laterales, pasé un montón de nombre, los dirigentes están haciendo el esfuerzo para armar un equipo que compita. Es un mensaje, al no estar Colón, de salir de la zona de confort, es para crecer, decidí quedarme, hablé con Luis (Spahn), necesita un cambio futbolístico. Hay que armar un equipo para competir".

"La ilusión no se le quita nunca a la gente, son nombres importantes, hay que pensar de que pueden venir, no jugaremos copas internacionales, no me fui de vacaciones, todas las semanas vengo a Santa Fe, encabezo el tema de los fichajes, hacer este desgaste, quiero estar más allá de la gente que nos ayuda, colaboro para convencer, buscar mejores números, el club tiene que invertir, estoy muy pegado a esto, prefiero descansar poco".

"Vamos bien, por algo estoy en Santa Fe, me juntaré de nuevo con los dirigentes, el club está haciendo un DT importante, quiero descansar las fiestas bien, arrancar el 2 con la energía, las inhibiciones la van a levantar. Pero lo primero que plantee, es lo que necesitaba y quería, hay mucha gente que no confía en los dirigentes, yo confía en que va a traer lo que quiero, es un esfuerzo importante de lo que pretendo".

