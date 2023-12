En diálogo con radio Gol 96.7 en el inicio recordó que "yo llegué por primera vez en 2014 para el torneo donde ascendimos. Gané experiencia, sumé cosas en mi juego, perdí cosas físicamente, velocidad, uno se va acomodando, siempre intento sumar para el equipo".

Más adelante, admitió que "mi experiencia suma, de los técnicos, los compañeros aprendí, me tocaron técnicos y compañeros muy buenos, uno siempre aprende y suma cosas".

En un repaso por sus anteriores clubes antes de pegar la vuelta, soslayó: "En Huracán estuve un año, tres años en Central y el último en Central Córdoba. Peleamos arriba con Alfaro en Huracán, en Central fueron buenos años, la pasé muy bien, en Central Córdoba terminamos bien, peleamos el descenso, casi clasificamos entre los cuatro".

El mendocino también subrayó que "ellos (Central Córdoba) me ofertaron seguir, tenía la chance de renovar, yo con los dirigentes de Unión me puse de acuerdo rápido y ahora toca volver. Feliz de poder regresar, no se concretaba, había que seguir el camino, tuve las ganas y ahora contento porque se dio".

En otro tramo de la charla no dudó en expresar que "era complicado volver el semestre pasado, intentamos hacerlo el año pasado pero no se dio, Kily tenía interés. No fue lindo verlo abajo a Unión, el fútbol es muy competitivo. Diez equipos que pelearon y hubo desempate. No te podes descuidar, a Unión me gustó mucho en varios partidos, no se le dieron los resultados. Pero no lo merecía".

Y luego, disparó: "Kily me conoce y sabe donde puedo rendirle bien, llego para ganarme un puesto, si el cuerpo técnico ve que puedo aportarle me pondrá, primero es sumar para el plantel. Yo lo conozco tal cual como es, es efusivo y temperamental, a la hora de trabajar es serio, está en todos los detalles. Nos conocemos y es un plus, nadie tiene nada asegurado. Si te lo mereces vas a estar adentro de la cancha".

El delantero aún no tiene decidido dónde residirá cuando abandone el fútbol. Por eso, respondió: "Con mi familia vamos viviendo el momento pero aún no decidimos si nos vamos a radicar en Mendoza o Santa Fe, nos sentimos muy bien en la ciudad, tenemos buenas relaciones, está como una chance pero nada definido".

En la parte final, añadió: "Lo ideal es pelear arriba y meternos en una copa, eso se verá partido a partido, tenemos que hacer una muy buena pretemporada, es clave buscando lo mejor para el club".