El DT de Unión volvió a visibilizar su malestar por falta de refuerzos

En el inicio reconoció que "la verdad que los chicos hicieron un grandísimo partido, fuimos superiores, el primer gol fue de pelota parada, en el segundo le quedó a Almendra. Hasta con uno menos tuvimos chances de empatarlo, me voy enojado con el resultado, muy contento por los jugadores que tengo, dejan todo siempre. De Zunino no vale la pena hablar".

Más adelante subrayó que "errores cometen todos los equipos, que un rival venga y lo supere a Racing no hay mucho que recriminar, el miércoles tenemos otro partido difícil en casa, mi jugadores están a muerte conmigo, y yo con ellos, vamos para adelante, sometemos al rival, como lo hicimos con Racing".

La falta de noticias por caras nuevas

"No quiero hablar del tema dirigentes, saben mi postura y ellos que tienen que hacer. En relación a Tanda buscamos encontrar más juego, el gol nuestro fue una sucesión que terminó de manera perfecta. Hicimos un gran partido, me voy feliz por el rendimiento, la entrega, intentar ganar y competir, sabemos los jugadores que tiene Racing, lo superamos con 11 y después con 10 jugadores".

En otro tramo de la charla afimró: "Acá es una lucha constante, soy el primero que tengo la camiseta de Unión, lo que más me representan son los jugadores que entran, hay que hablar de los que lo reemplazaron, como Lautaro, Simón, seguimos con el mismo estilo, garra, corazón, me deja feliz eso. Es lo que hay, estoy a muerte con mis jugadores y ellos conmigo. Esa relación se refleja dentro de la cancha".

González afirmó que "tomamos riesgos mano a mano, empujamos, defendimos con cuatro, sumamos gente en ataque y lo empezamos a atacar, si hubiésemos estado fino lo dábamos vuelta".

Asimismo, el conductor retrucó con una respuesta en relación a cómo está el club ahora: "Seguimos inhibidos, es la única realidad, se hace todo más complicado. Con Estudiantes dije que hay interés que venga Fragapane, no puedo decir más nada. Necesitamos que vengan jugadores".

Barajar y dar de nuevo contra Central

El entrenador de Unión ante una nueva consulta sobre los jugadores que no llegan reiteró que "sigue cansando esta situación, ya sé lo que tengo que hacer, no me gusta hablar de esto, prefiriero hablar de fútbol, hay otros equipos que están en la misma situación y hablando de esto. Escuchar a gente de Racing y te felicite me pone feliz por mis chicos, tenemos que irnos tranquilos, seis horitas en cole a Santa Fe, nos quedamos concentrados, hace mucho tiempo que no jugamos en casa. Estamos arriba con un partido arriba, trataremos de ganarle a Central y estar en el lote de arriba".

En la parte final, subrayó: "Yo tengo la expectativa de pelear arriba con esta camiseta. Hay que estar a la altura, los chicos lograron hacerse respetar a nivel de juego, de jugar de contra, es mérito de mis jugadores. Es una frase hecha pero cualquiera puede intentar pelear, este golpe nos dará más fuerzas".