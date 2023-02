Munúa: "Vinimos a buscar otra cosa y no le encontramos la vuelta"

"Fue un partido parejo, no fue vistoso, no solo por parte nuestro sino también San Lorenzo, un partido práctico, en el primer tiempo sin profundidad tuvimos posibilidades, no pudimos meter pases entre líneas, no tuvimos la posibilidad de lastimar en un partido parejo", apuntó en conferencia de prensa.

Más adelante aseveró que "en el segundo tiempo nos hacen el gol muy rápido, y nos costó mucho, ellos se cerraron bien, difícil entrarles, pocos espacios, buscamos variantes pero no logramos llegar al empate. Vinimos a buscar otra cosa, otro funcionamiento, tampoco el rival no nos pasó por arriba, estuvieron un poquito mejor, vienen en buena racha. No le pudimos encontrar la vuelta".

Munúa no le esquiva a las balas y admitió que "acá la responsabilidad es mía, el planteamiento que hicimos era otro tipo de juego, no se nos dio, intentamos buscar variantes que no la encontramos, no es lo que queremos, hay que ser autocríticos, tenemos que seguir trabajando para encontrar el equipo, estamos en una búsqueda, siendo autocríticos y visualizando donde podemos mejorar".

En otro tramo de la charla refrendó que "es verdad que venimos, estamos en una dinámica que nos cuesta sacar tres puntos, es la base del año pasado donde hicimos cosas buenas, jugábamos cada 48 horas y estaba todo bien, el equipo competía y pasaron situaciones difíciles. Lo del año pasado es otra cosa, estamos acá por ese trabajo, se fueron jugadores importantes, estamos en la búsqueda y lo bueno en el proyecto de Unión es que hay futbolistas jóvenes que están jugando, este año tenemos otros objetivos, debemos ser un equipo fiable y competitivo".

El orientador uruguayo dijo que "está todo duro, parejo, al límite, hablamos seguido con la directiva, estamos en un momento de cambio, hay que insistir para buscar soluciones, dentro de la experiencia en los diferentes partidos. No nos gusta estar así, estamos inquietos y estamos trabajando para encontrar el mejor once y volver a la victoria".

Cuando le pidieron un mensaje al hincha de Unión, disparó: "Yo lo único que le puedo decir es que lo tenemos muy en cuenta, son importantes, la cancha siempre está llena todos los partidos, estamos trabajando para que el hincha esté contento, en la búsqueda, más allá de este mal resultado, vamos teniendo diferentes experiencias, está arrancando el torneo, hay que seguir trabajando".

Para luego, disparar: "Siempre hay autocrítica, somos muy exigentes con nosotros mismos, mucho más que en otros momentos donde veníamos con otra dinámica, hay que saber reponerse, es fútbol, un deporte, buscando soluciones, es la única manera. Es un grupo de jugadores que sufre por estos resultados, se entrenan al máximo para cambiar este momento".

Antes de retirarse dejó otra opinión del partido, al decir sobre el esquema que planteó que "en un campo grande sabíamos que ellos usaban bien las bandas, nosotros queríamos usar eso y lo interior, sorprender, en el primer tiempo tuvimos algo el balón pero nos faltó un poco de dinámica para poder incomodarlo. Después cambiamos donde buscamos variantes y no se dieron, se hizo cuesta arriba con uno menos ante un equipo que cierra muy bien".