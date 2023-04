Corvalán habló con varios medios, entre ellos UNO Santa Fe, donde manifestó que: "Son cosas ajenas a nosotros, los jugadores nos hacemos cargo de lo futbolístico, tenemos que estar tranquilos, apuntar al viernes, es una lástima que no se haya podido jugar, queríamos revertir la situaciones en la que estamos. Lo único bueno es que no lamentamos fatalidad, para los jugadores, la gente, los periodistas. Lo bueno que pasó antes y no durante el partido".

DESMANES.jpg

Sobre lo que les dijo el árbitro Fernando Espinoza, reveló: "Nos dijo que nos quería garantizar la seguridad, y que se podía demorar el partido si se podía jugar. Pero esto fue del gobierno, y de los bomberos. Había que garantizar la seguridad de todos. Por suerte pasó antes del partido".

También se le preguntó si tuvo la chance de hablar con algún dirigente, y afirmo: "No hablé con nadie, no sé a quién apuntar, porque no se sabe, hay que ver".

Se le pidió un mensaje para el hincha, y Claudio Corvalán afirmó: "Es una situación difícil para todos, la gente va a estar disconforme porque quería venir a la cancha, hay que tener tranquilidad. En este momento es muy difícil decirle algo, nosotros nos hacemos cargo de lo futbolístico, pero de estas cosas no. Vamos a dar la cara por lo que pasa adentro de la cancha, esto nos sobrepasa".

