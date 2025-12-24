Madelón sobre Malcorra a Unión: "Es un jugador maravilloso pero está grande"

El nombre de Ignacio Malcorra vuelve a sonar por el lado de Unión. Leo Madelón dio su veredicto en torno a si encaja o no dentro de su esquema.

El nombre de Ignacio Malcorra volvió a instalarse en el radar de Unión , impulsado por un escenario que lo pone otra vez en el mercado. El volante ofensivo no renovaría su contrato con Rosario Central y comenzó a ser ofrecido a distintos clubes, entre ellos Racing y Gimnasia, mientras en Santa Fe reaparece el recuerdo de su gran paso por el club y ese vínculo nunca del todo cortado con el mundo rojiblanco.

Sin embargo, más allá de la nostalgia y del permanente “coqueteo” del jugador con una eventual vuelta, el análisis interno en Unión pasa hoy por otro carril. Y allí aparece con claridad el pensamiento futbolístico de Leonardo Madelón, que no parece alinearse con el perfil actual de Malcorra.

El peso del pasado… y una realidad distinta

Malcorra dejó una huella profunda en Unión entre 2014 y 2016, cuando disputó 68 partidos, convirtió 20 goles y entregó 22 asistencias, siendo una de las piezas más determinantes del equipo. Su influencia ofensiva, su pegada y su inteligencia para jugar entre líneas lo convirtieron en un referente futbolístico de aquella etapa.

Ese recuerdo es el que vuelve a activar el interés del hincha cada vez que su nombre aparece en el mercado. Pero puertas adentro, la evaluación es más fría y responde a las necesidades actuales del equipo.

Lo que piensa Madelón

Madelón nunca ocultó el cariño y el reconocimiento por Malcorra. En junio de este año, cuando fue consultado por la chance de repatriarlo, dejó una definición tan afectuosa como honesta: “Nacho es un ‘hijo’ mío, charlamos seguido, tengo que ver que es un jugador que lo tuve hace diez años y quisiera ver si me puede correr de área a área. Hay que ver si quiere venir, me gustaría tenerlo pero lo veo difícil. Es un jugador maravilloso, pero está grande. Veremos”.

Esa frase resume el eje de la cuestión. Madelón valora al futbolista, pero duda de su compatibilidad con lo que hoy le exige a ese puesto. El entrenador busca extremos o jugadores de banda, con dinámica, recorrido y desequilibrio, una necesidad que quedó expuesta en la segunda parte del año, donde Unión mostró falencias claras en las transiciones rápidas de defensa a ataque.

En ese contexto, Malcorra —más asociado al juego interior, a la pausa y a la pegada— no encaja del todo con la idea de un equipo que necesita velocidad, despliegue y amplitud.

Un litigio que también pesa

A la cuestión futbolística se suma un factor institucional no menor. Unión mantiene un litigio con Sergio Levinton, representante de Malcorra, quien embargó cuentas del club tras reclamar su parte en la transferencia del jugador a Tijuana de México. Si bien recientemente la justicia falló a favor del reclamo del agente, el conflicto dejó heridas abiertas y no es un dato menor a la hora de evaluar cualquier negociación.

Prioridades claras en el mercado

El enfoque de Madelón para este mercado parece estar bien definido. Unión apunta a reforzar los extremos, a encontrar un arquero en caso de que Matías Tagliamonte continúe en Racing, y a sumar un mediocampista central que pueda reemplazar a Mauricio Martínez, ya que Caramelo no regresaría al club. En ese último punto aparece con fuerza el nombre del uruguayo Rodrigo Saravia, un perfil que el DT ya conoce y valora.

Malcorra, en tanto, sigue siendo un nombre que despierta respeto y admiración en Unión. Sus números y su historia lo respaldan, y el vínculo afectivo con Madelón existe. Pero el fútbol no vive solo de recuerdos. Hoy, la idea del entrenador apunta a otro tipo de futbolistas, con un desgaste físico y una dinámica que, a esta altura de la carrera, parecen difíciles de exigirle al talentoso volante.

Por eso, más allá de los rumores y de la ilusión de una parte del hincha, el regreso de Ignacio Malcorra a Unión asoma, por ahora, como una posibilidad lejana, más ligada al pasado que al proyecto futbolístico que Madelón intenta construir.