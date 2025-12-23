Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿lo puede tentar y encaja en el plan Madelón?

Ignacio Malcorra tiene varias propuestas para continuar con su carrera profesional, y el mercado de pases lo vuelve a vincular a Unión. ¿Hay chances?

Ignacio Malcorra vuelve a quedar en el centro del mercado y, una vez más, su nombre activa recuerdos y debates en Santa Fe. Con el contrato próximo a vencer en Rosario Central —expira el 31 de diciembre— y negociaciones aún abiertas para una eventual renovación, Unión aparece entre los clubes que siguen de cerca su situación, aunque el interrogante de fondo es más profundo: ¿están dadas las condiciones para tentar al jugador desde lo económico y deportivo?

La incertidumbre alrededor del futuro del mediocampista ofensivo genera movimiento. Malcorra no descartó continuar en el Canalla, pero tampoco cerró la puerta a escuchar propuestas, un escenario que mantiene atentos a varios equipos del fútbol argentino.

Un futbolista vigente y decisivo

El presente reciente respalda el interés que despierta. En Central, Malcorra fue protagonista de una etapa ganadora: pieza clave en la Copa de la Liga 2023 con Miguel Ángel Russo y campeón nuevamente en la Liga 2025 bajo la conducción de Ariel Holan. A eso se suma su peso en los clásicos rosarinos, donde volvió a ser determinante.

Los números ratifican su importancia: 133 partidos disputados, 22 goles convertidos y dos títulos locales, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes del ciclo moderno canalla.

El mercado, atento; Central, en movimiento

Con el vínculo a punto de finalizar, la dirigencia de Rosario Central ya inició contactos para intentar extender su continuidad. En paralelo, clubes como Talleres de Córdoba —donde Carlos Tevez lo conoce bien y lo tiene en alta consideración—, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión observan de cerca cada paso.

El propio jugador fue cauto al referirse a su situación: “Se me terminó el contrato y estoy negociando uno nuevo, se puede dar o no. Estoy disfrutando las vacaciones, los amigos y la familia”, afirmó, sin apresurar definiciones.

Unión, entre la ilusión y la realidad

En el mundo Unión, Malcorra siempre despierta nostalgia futbolera. Fue figura, dejó una huella clara y su nombre conecta rápidamente con el hincha. Sin embargo, el análisis interno va más allá del recuerdo.

En el último mercado de pases, Leonardo Madelón fue consultado por la posibilidad de incorporarlo y dejó una señal clara: entendió que, por edad y características, no se ajustaba plenamente al perfil de equipo que pretendía armar. Esa evaluación, al menos hasta ahora, sigue vigente.

A ese factor se suma otro determinante: el económico. Unión debería hacer un esfuerzo considerable para competir con ofertas de otros clubes y, al mismo tiempo, decidir si está dispuesto a destinar recursos a un futbolista que, aunque jerárquico, no encaja de manera natural en la idea de renovación y dinámica que busca el cuerpo técnico.

Una decisión que depende de varios factores

Con el calendario apretando y el 31 de diciembre cada vez más cerca, el futuro de Malcorra tendrá definiciones en el corto plazo. Central acelera para retenerlo, el mercado espera y en Santa Fe la pregunta sigue abierta.

Por ahora, Malcorra vuelve a sonar en Unión. Pero entre la ilusión del regreso, las exigencias económicas y la mirada futbolística de Madelón, la chance concreta aparece más como una incógnita que como una negociación avanzada. El desenlace, como siempre, lo marcará el tiempo.