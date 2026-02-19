Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

El aguacero en la ciudad complicó los planes de trabajo, mientras el DT de Unión, Leonardo Madelón, analiza qué es lo mejor para jugar ante Aldosivi

El fuerte aguacero que cayó sobre Santa Fe alteró parte de la planificación de este jueves en el predio, mientras el DT de Unión , Leonardo Madelón , analiza qué es lo mejor para recibir a Aldosivi en el 15 de Abril el domingo, desde las 21.30, con la misión clara de volver al triunfo.

Por ahora, no hay señales sobre la formación. Sin embargo, puertas adentro toma fuerza la posibilidad de repetir los 11 que salieron ante San Lorenzo en la jornada anterior. La idea de sostener la base gana terreno mientras el entrenador termina de pulir detalles.

Fragapane, con chances de seguir siendo titular en Unión

Uno de los nombres que apareció en la discusión es el de Brahian Cuello, quien dejó una buena imagen en el amistoso frente a 9 de Julio. Aun así, todo indica que en el sector izquierdo continuaría Franco Fragapane, pieza que Madelón considera clave en el andamiaje ofensivo y al que ponderó por su tarea en el Ciclón.

Fragapane.jpg Prensa Unión

En el parte médico, siguen al margen Valentín Fascendini y Agustín Colazo, ambos en recuperación de sus respectivas lesiones. La buena noticia pasa por Tomás González, que ya trabaja a la par del grupo y se perfila como alternativa.

El viernes podrían empezar a vislumbrarse indicios más concretos del once inicial. El sábado por la mañana será el último ensayo antes del partido y, por la tarde-noche, el plantel quedará concentrado a la espera del choque ante el Tiburón, en una cita que puede marcar un punto de inflexión en el arranque rojiblanco.