Unión no recibió la aprobación del Banco Central para sacar dólares del país al valor oficial, para así pagarle a Plaza Colonia, como consecuencia que en 2021 no realizó transacciones en esa moneda al exterior. Esa es la versión que maneja la dirigencia, más allá que desde Plaza Colonia aseguran que esto no es así, ya que Central Córdoba lo hizo para hacerse de Renzo López, según lo que manifestó el gerenciador Carlos Manta.

UNO Santa Fe informó el pasado domingo, haciéndose eco de una entrevista que Manta brindó a un medio de Uruguay, que Santiago Mele está en la mira del poderoso Nacional, que dejó a Unión afuera de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022.

El diario El País de Uruguay señala que el actual arquero de Unión es uno de los candidatos a reemplazar a Sergio Rochet, si es que es transferido en este mercado de pases, y señala: "Santiago Mele y Salvador Ichazo son dos arqueros que Nacional pretende y con los que ya han existido conversaciones, pero sus situaciones son distintas. Además, según le dijo Taramasco a Ovación, 'hay otros nombres de arqueros arriba de la mesa'".

"Mele jugó este año en Unión de Santa Fe (enfrentó a Nacional en la Copa Sudamericana) pero su ficha pertenece a Plaza Colonia. Pese a que estaba a préstamo en el Tatengue, el club tiene una opción de compra en su contrato que aún no confirmó si la utilizará. Pero más allá de esa limitante, hay otra: Mele solo llegará a Nacional ahora si Rochet es transferido; no arribará a los albos para ser suplente", se informó en El País.

Luego, se hizo referencia a esa entrevista que brindó Carlos Manta, quien había declarado: "Es un jugador que nosotros sabemos que es muy codiciado y va a tener equipos importantes que lo quieren. Es cierto que Nacional ya nos hizo saber su inquietud, pero hay un tema: los goleros de la selección se retiran, supongo que habrá un recambio, entonces a Mele tenemos que conseguirle un equipo para que juegue. Supongo que estará en la selección", afirmó el gerenciador de Plaza Colonia, Carlos Manta, quien agregó que “si Rochet se va es muy probable que Mele vaya a Nacional porque ya hay intención y pidieron la prioridad".

De esta manera, con la cuenta regresiva que va llegado a su fin y con ella la chance de que Unión pueda retener al jugador más importante de la última temporada, se siguen mencionando posibles destinos para Santiago Mele, a quien se le aventura una larga estadía incluso en la Selección de Uruguay.