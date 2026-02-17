¿Unión repite la formación titular o Madelón realiza alguna modificación?

Si bien Mateo Del Blanco padece un traumatismo, no tendrá problemas en jugar. Habrá que ver si el DT de Unión Leonardo Madelón ratifica el equipo o cambia

El DT de Unión Leonardo Madelón se tomará su tiempo para definir si mantiene el equipo o mete algún cambio.

Luego del empate ante San Lorenzo, el plantel rojiblanco descansó sábado y domingo, volviendo el lunes por la tarde a los entrenamientos en Casa Unión.

En la vuelta a los trabajos, Mateo Del Blanco trabajó de manera diferenciada por un traumatismo, pero no tendrá problemas en ser de la partida ante Aldosivi.

De esta manera y con una semana larga de trabajo por delante, ya que el cotejo ante el Tiburón se jugará el domingo a las 21, la gran pregunta pasa por saber si Leonardo Madelón mantendrá la misma formación o realizará alguna variante.

Sabiendo que no podrá contar con Valentín Fascendini, el bloque defensivo no tendrá cambios, como así tampoco el ataque, dado que aún Agustín Colazo se está recuperando de un traumatismo en la rodilla.

Por lo cual, el principal interrogante pasa por saber si habrá variantes en la zona media. Y es que Madelón le dio la chance a Franco Fragapane, quien no jugó bien ante San Lorenzo y fue reemplazado.

Es por ello, que habrá que ver si le ratifica la confianza o si decide sustituirlo. Y en ese caso, saber si debuta Brahian Cuello como titular o si ingresa Bruno Pittón y Del Blanco pasa a jugar como carrilero izquierdo.

Son algunas de las alternativas, que maneja el entrenador, dado que el resto del equipo no sufriría modificaciones, aún cuando Lucas Menossi ya está para jugar.