Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión repite la formación titular o Madelón realiza alguna modificación?

Si bien Mateo Del Blanco padece un traumatismo, no tendrá problemas en jugar. Habrá que ver si el DT de Unión Leonardo Madelón ratifica el equipo o cambia

Ovación

Por Ovación

17 de febrero 2026 · 13:40hs
El DT de Unión Leonardo Madelón se tomará su tiempo para definir si mantiene el equipo o mete algún cambio.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Unión Leonardo Madelón se tomará su tiempo para definir si mantiene el equipo o mete algún cambio.

Luego del empate ante San Lorenzo, el plantel rojiblanco descansó sábado y domingo, volviendo el lunes por la tarde a los entrenamientos en Casa Unión.

En la vuelta a los trabajos, Mateo Del Blanco trabajó de manera diferenciada por un traumatismo, pero no tendrá problemas en ser de la partida ante Aldosivi.

De esta manera y con una semana larga de trabajo por delante, ya que el cotejo ante el Tiburón se jugará el domingo a las 21, la gran pregunta pasa por saber si Leonardo Madelón mantendrá la misma formación o realizará alguna variante.

Sabiendo que no podrá contar con Valentín Fascendini, el bloque defensivo no tendrá cambios, como así tampoco el ataque, dado que aún Agustín Colazo se está recuperando de un traumatismo en la rodilla.

LEER MÁS: El foco en Unión está puesto en la recuperación de Mateo Del Blanco

Por lo cual, el principal interrogante pasa por saber si habrá variantes en la zona media. Y es que Madelón le dio la chance a Franco Fragapane, quien no jugó bien ante San Lorenzo y fue reemplazado.

Es por ello, que habrá que ver si le ratifica la confianza o si decide sustituirlo. Y en ese caso, saber si debuta Brahian Cuello como titular o si ingresa Bruno Pittón y Del Blanco pasa a jugar como carrilero izquierdo.

Son algunas de las alternativas, que maneja el entrenador, dado que el resto del equipo no sufriría modificaciones, aún cuando Lucas Menossi ya está para jugar.

Unión Leonardo Madelón formación
Noticias relacionadas
La Reserva de Unión igualó 1-1 con Argentinos Juniors.

La Reserva de Unión empató como visitante ante Argentinos Juniors

Unión apenas pudo ganar dos partidos de los últimos 10 que jugó en el 15 de Abril.

Unión y una estadística muy negativa jugando en el 15 de Abril

union vuelve al trabajo con la obligacion de reaccionar ante aldosivi

Unión vuelve al trabajo con la obligación de reaccionar ante Aldosivi

union va por otro impacto en cordoba ante independiente de oliva

Unión va por otro impacto en Córdoba ante Independiente de Oliva

Lo último

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Último Momento
Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

Paro contra la reforma laboral: a la espera del debate en Diputados, la CGT Santa Fe anticipa una medida de alto impacto

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

¿Qué días corre Colapinto en los últimos test de pretemporada en la F1?

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

Números contundentes: una muralla defensiva que ilusiona en Colón

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Ovación
La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Tensión en Colón: el plantel de la Liga Argentina no trabajará hasta cobrar la deuda salarial

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Todo listo para el comienzo de la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Willie Pep fue escenario de un festival amateur en barrio Roma

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Unión busca una reacción inmediata en la Liga Nacional ante Atenas en Córdoba

Policiales
Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Cayeron presos la autora del robo en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y el hombre que se convirtió en el encubridor

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus