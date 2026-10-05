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Spahn visitó al plantel de Unión en medio de la crisis deportiva

Luis Spahn, presidente de Unión, estuvo este domingo en el retorno del equipo a los entrenamientos, acompañado por otros dos dirigentes.

Ovación

Por Ovación

5 de octubre 2026 · 10:50hs
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Spahn visitó al plantel de Unión en medio de la crisis deportiva

Prensa Unión

Unión volvió este domingo a los entrenamientos después del duro 3-0 ante Boca en La Bombonera, resultado que profundizó la crisis deportiva que atraviesa el equipo. En ese contexto, el presidente Luis Spahn se hizo presente en la práctica junto a otros dos dirigentes para mantener contacto con el plantel y el cuerpo técnico.

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El encuentro tuvo como objetivo transmitir respaldo y acompañamiento en un momento en el que los resultados generaron preocupación. Unión acumula tres derrotas consecutivas, frente a Talleres, Independiente y Boca, y necesita reaccionar el próximo viernes ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril.

La presencia de Spahn se produjo, además, después de una semana en la que aparecieron distintas voces del plantel y del propio entrenador exponiendo situaciones relacionadas con la conformación y el funcionamiento del equipo.

Palacios y Madelón, dos voces que marcaron el momento en Unión

Uno de los futbolistas que habló públicamente fue Julián Palacios, quien se refirió a la falta de jerarquía del plantel y dejó una definición que expuso una de las dificultades que Unión afrontó durante el campeonato.

A su vez, Leonardo Madelón también había elevado el tono en la previa del partido ante Boca al referirse a la salida de Maizon Rodríguez. El entrenador cuestionó las formas en las que se enteró de la transferencia y dejó entrever su disconformidad con el manejo de aquella situación por parte de la dirigencia.

En ese marco, también tomó relevancia una declaración que Madelón había realizado en diálogo con Dame Gol, por Telefé, donde reconoció que no tenía con Luis Spahn el contacto que le gustaría tener pensando en la continuidad y el futuro del proyecto.

Respaldo antes de un partido clave para Unión

La visita del presidente se produjo en un momento en el que el futuro del ciclo de Madelón volvió a quedar bajo análisis. Sin embargo, el mensaje dirigencial fue de respaldo tanto para el entrenador como para los futbolistas, con la intención de afrontar unidos una etapa que necesita resultados.

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Un dato que también quedó sobre la mesa es que antes del encuentro ante Boca el plantel ya se encontraba completamente al día en materia salarial. De esta manera, el foco de la actualidad de Unión está puesto principalmente en lo futbolístico y en la necesidad de encontrar una reacción.

Ahora todas las miradas apuntan al viernes. Defensa y Justicia será el próximo desafío en el 15 de Abril, en un partido que aparece como una oportunidad concreta para que Unión corte la racha negativa y empiece a cambiar el clima que se instaló alrededor del equipo.

Unión Spahn Madelón
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