El plan de Madelón para levantar a Unión: cambio de esquema y variantes

Unión recibirá este viernes, desde las 21.45, a Defensa y Justicia en el 15 de Abril. Leonardo Madelón analiza variantes para cambiar la imagen.

Unión necesita cortar la caída y volver a encontrar respuestas futbolísticas. El equipo llega al partido del viernes con tres derrotas consecutivas: 2-1 ante Talleres en Córdoba, 2-1 frente a Independiente en Santa Fe y el duro 3-0 sufrido ante Boca en La Bombonera.

El escenario obliga al Tatengue a reaccionar. El encuentro ante Defensa y Justicia aparece como una prueba importante para Madelón, quien después de la derrota frente al Xeneize dejó en claro que el equipo necesita cambiar y encontrar algo más para salir del momento que atraviesa.

La buena noticia para el entrenador es que tendrá a todos sus futbolistas disponibles. No hay jugadores suspendidos ni lesionados, por lo que contará con todo el plantel para buscar la mejor formación posible.

Madelón analiza volver al 4-4-2 en Unión

En este contexto, todo indica que el entrenador podría volver al tradicional 4-4-2, buscando mayor equilibrio y, fundamentalmente, una reacción que permita modificar la tendencia de las últimas fechas.

Una de las incógnitas está en el ataque. Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez aparecen como alternativas para acompañar a Cristian Tarragona, mientras que uno de los cambios podría darse en la zona donde vienen actuando Brahian Cuello, Mauro Luna Diale o Ignacio Malcorra.

Prensa Unión

También existen interrogantes en el mediocampo. Joaquín Mosqueira no tiene asegurada su continuidad entre los titulares y Emilio Giaccone aparece como una posibilidad, mientras que Lucas Menossi también podría recuperar protagonismo y meterse en el equipo inicial.

Tres dudas para armar el equipo

Aunque todavía resta toda una semana de entrenamientos y Madelón tendrá tiempo para probar variantes, el posible equipo comienza a tomar forma.

Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Mosqueira o Giaccone, Lucas Menossi y Malcorra, Cuello o Luna Diale; Estigarribia o Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

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Más allá de los nombres, la principal incógnita pasa por qué versión de Unión mostrará el viernes en el 15 de Abril. Después de tres golpes consecutivos y con el futuro de Madelón bajo la lupa, el Tatengue necesita transformar las modificaciones tácticas en una respuesta concreta dentro de la cancha.