El "gran salto" que Unión otra vez no pudo ni supo dar

Y el rival era el indicado, debido a que enfrentaría a un Independiente en llamas, que se encuentra metido en una profunda polémica con el YateGate y con la apretada de la barra al plantel tras una serie de resultados negativos. E incluso el DT Julio Vaccari había definido al partido anterior ante Sarmiento como "un desastre".

Independiente Unión Lautaro Vargas.jpg Prensa Unión

Y el escenario también era el indicado, ya que se sabía que el Libertadores de América-Ricardo Bochini podría ser un arma de doble filo para los jugadores de Independiente, debido a algunos abucheos para jugadores puntuales y la poca paciencia para el resto, que podría jugar a favor de Unión.

Pero nada de esto ocurrió. Unión fue una sombra, nunca estuvo en partido, llegó una sola vez al arco contrario, y mostró una de las peores caras desde que es dirigido por Cristian González, ya que le faltó precisión, intensidad, desequilibrio y mostró una alarmante inestabilidad defensiva. Perdió por 3-0 y la diferencia pudo haber sido mucho más importante si no gozaba de la gran noche de Thiago Cardozo.

El salto que nunca puede dar Unión

A las ilusiones este Unión las planteó no solo en cancha, con las dos últimas victorias al hilo, sobre todo, sino que hasta el mismo entrenador Cristian González las reveló en el contacto con TyC Sports, con el programa Paso a Paso, cuando declaró: "Nosotros estamos ilusionados, hay que pelear, obvio que estamos lejos, pero ganamos dos partidos seguidos y estamos terceros. Hay que seguir, esto te tiene que movilizar, pero con los pies sobre la tierra".

En tanto que tras la dura derrota ante Sarmiento en Junín, del 29 de septiembre pasado, el capitán Claudio Corvalán destacó: "Nos da mucha bronca porque cuando tenemos la posibilidad de dar el salto no lo hacemos, no estuvimos a la altura del partido, al igual que ante Tigre. Nos vamos con una derrota que ojalá no la lamentemos al final del torneo. Nos duele no poder el salto que estamos buscando".

Y otra vez, como ocurrió con las derrotas ante Tigre y Sarmiento, donde Unión llegaba con la chance de prenderse arriba, no pudo dar el gran salto, que hubiese significado una victoria en un escenario trascendental y ante un rival calificado como Independiente. Seguramente el planteo se hará puertas para adentro, pero esto ya dejó de ser una cuestión fortuita y seguramente tiene su raíz en la falta de jerarquía en un plantel que a la luz de los resultados es muy corto y no está formado, por ahora, para ir por los objetivos superadores.