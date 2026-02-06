El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Las estadísticas muestran de manera contundente las dificultades que tuvo Unión a la hora de enfrentar a Central Córdoba

Este viernes desde las 21, Unión y Central Córdoba volverán a verse las caras. Será el partido número 10 en Primera División dentro de un historial que claramente es favorable al Ferroviario.

Los números marcan que Unión y Central Córdoba se enfrentaron en nueve ocasiones en la máxima categoría del fútbol argentino, con cinco victorias para el Ferroviario, dos para el Tate y dos empates.

El último antecedente fue por la 12° fecha del Torneo Clausura 2025 y fue triunfo de Central Córdoba por 3-1 en el Madre de Ciudades. El único gol del Tate lo marcó Agustín Colazo.

Por su parte, la última victoria del Rojiblanco frente al Ferroviario fue por la 12° jornada del Torneo Apertura 2025 cuando en el 15 de Abril se impuso por 1-0 con gol de Lucas Gamba.

En tanto que el único triunfo de Unión visitando a Central Córdoba se dio en el Torneo de la Liga 2023. Fue 1-0 con gol de Enzo Roldán a los 42' del segundo tiempo.