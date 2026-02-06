Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial adverso para Unión enfrentando a Central Córdoba

Las estadísticas muestran de manera contundente las dificultades que tuvo Unión a la hora de enfrentar a Central Córdoba

Unión mantiene un historial muy desfavorable enfrentando a Central Córdoba.

Este viernes desde las 21, Unión y Central Córdoba volverán a verse las caras. Será el partido número 10 en Primera División dentro de un historial que claramente es favorable al Ferroviario.

Unión está abajo en el historial ante Central Córdoba

Los números marcan que Unión y Central Córdoba se enfrentaron en nueve ocasiones en la máxima categoría del fútbol argentino, con cinco victorias para el Ferroviario, dos para el Tate y dos empates.

El último antecedente fue por la 12° fecha del Torneo Clausura 2025 y fue triunfo de Central Córdoba por 3-1 en el Madre de Ciudades. El único gol del Tate lo marcó Agustín Colazo.

LEER MÁS: Unión visita a Central Córdoba en busca de otro triunfo para ratificar la levantada en el Apertura

Por su parte, la última victoria del Rojiblanco frente al Ferroviario fue por la 12° jornada del Torneo Apertura 2025 cuando en el 15 de Abril se impuso por 1-0 con gol de Lucas Gamba.

En tanto que el único triunfo de Unión visitando a Central Córdoba se dio en el Torneo de la Liga 2023. Fue 1-0 con gol de Enzo Roldán a los 42' del segundo tiempo.

