Unión visita a Central Córdoba en busca de otro triunfo para ratificar la levantada en el Apertura

Después de romper la sequía ante Gimnasia (M), ahora Unión se prepara para una complicada prueba cuando visite este viernes, desde las 21, al necesitado Central Córdoba por la fecha 4 de la zona A del Apertura . El encuentor se disputará en el estadio Madre de Ciudades, será arbitrado por Andrés Merlos y transmitido por UNO 106.3.

Ambos equipos llegan con realidades muy distintas a este partido. Por un lado, el Tate ganó su primer partido del año en la jornada pasada tras un inicio irregular, lo que le permitió alcanzar el octavo puesto y ya merodeando los lugares de playoffs, aunque todavía falte mucho.

Para este compromiso, el DT Leonardo Madelón haría una sola variante, con la vuelta de Valentín Fascendini, tras cumplir la fecha de suspensión, en reemplazo de Juan Pablo Ludueña en defensa. Después, la receta será la misma, aunque con quizás con otro plan por ser de visitante y contra un adversario que necesita los puntos como el agua.

Valentín Fascendini Fascendini volvería a ser titular en Unión. Prensa Unión

El Ferroviario, por su parte, tuvo un mal arranque, donde solo pudo sumar un punto en tres fechas, por lo que figura recién en el puesto 14, solo por delante de Newell's que tiene peor diferencia de gol. "Siempre cuando se pierde hay lamento, tristeza y bronca. Hay que revisar lo que fue la forma del partido”, aseveró el DT Lucas Pusineri tras la caída ante San Lorenzo.

Probables formaciones de Central Córdoba y Unión

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Fernando Juárez; Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Unión Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Andrés Merlos.

Hora: 21.