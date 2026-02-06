Los números obtenidos por Unión con el arbitraje de Andrés Merlos

El partido entre Unión y Central Córdoba será dirigido por Andrés Merlos. Con este árbitro, el Tate perdió más partidos de los que ganó

Unión visita este viernes desde las 21 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Y este partido contará con el arbitraje del siempre cuestionado Andrés Merlos.

Merlos dirigió al Tate en 23 partidos , con números adversos para el elenco rojiblanco, que suma ocho triunfos, cinco empates y 10 derrotas.

La última vez que Merlos arbitró a Unión fue por la 11° fecha del Torneo Clausura 2025, cuando en el 15 de Abril, el Tate perdió 2-0 frente a Aldosivi.

Con Merlos en cancha, el Rojiblanco cosecha cuatro partidos sin victorias con dos empates y dos derrotas. La última victoria del Tate con este árbitro fue por el Torneo de la Liga 2024 cuando como local venció 2-1 a San Lorenzo con goles de Pardo y Morales.

En tanto que el último triunfo de Unión en condición de visitante con el arbitraje de Merlos se produjo en el Torneo de la Liga 2022 cuando venció 2-1 a Barracas Central con goles de Britez y Álvez.