Unión visita este viernes desde las 21 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Y este partido contará con el arbitraje del siempre cuestionado Andrés Merlos.
Los números obtenidos por Unión con el arbitraje de Andrés Merlos
El partido entre Unión y Central Córdoba será dirigido por Andrés Merlos. Con este árbitro, el Tate perdió más partidos de los que ganó
Por Ovación
El historial de Unión con Andrés Merlos
Merlos dirigió al Tate en 23 partidos, con números adversos para el elenco rojiblanco, que suma ocho triunfos, cinco empates y 10 derrotas.
La última vez que Merlos arbitró a Unión fue por la 11° fecha del Torneo Clausura 2025, cuando en el 15 de Abril, el Tate perdió 2-0 frente a Aldosivi.
Con Merlos en cancha, el Rojiblanco cosecha cuatro partidos sin victorias con dos empates y dos derrotas. La última victoria del Tate con este árbitro fue por el Torneo de la Liga 2024 cuando como local venció 2-1 a San Lorenzo con goles de Pardo y Morales.
En tanto que el último triunfo de Unión en condición de visitante con el arbitraje de Merlos se produjo en el Torneo de la Liga 2022 cuando venció 2-1 a Barracas Central con goles de Britez y Álvez.