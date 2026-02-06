Uno Santa Fe | Unión | Unión

Los números obtenidos por Unión con el arbitraje de Andrés Merlos

El partido entre Unión y Central Córdoba será dirigido por Andrés Merlos. Con este árbitro, el Tate perdió más partidos de los que ganó

6 de febrero 2026 · 09:25hs
Unión suma cuatro partidos sin ganar con el arbitraje de Andrés Merlos.

Unión visita este viernes desde las 21 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. Y este partido contará con el arbitraje del siempre cuestionado Andrés Merlos.

El historial de Unión con Andrés Merlos

Merlos dirigió al Tate en 23 partidos, con números adversos para el elenco rojiblanco, que suma ocho triunfos, cinco empates y 10 derrotas.

La última vez que Merlos arbitró a Unión fue por la 11° fecha del Torneo Clausura 2025, cuando en el 15 de Abril, el Tate perdió 2-0 frente a Aldosivi.

Con Merlos en cancha, el Rojiblanco cosecha cuatro partidos sin victorias con dos empates y dos derrotas. La última victoria del Tate con este árbitro fue por el Torneo de la Liga 2024 cuando como local venció 2-1 a San Lorenzo con goles de Pardo y Morales.

En tanto que el último triunfo de Unión en condición de visitante con el arbitraje de Merlos se produjo en el Torneo de la Liga 2022 cuando venció 2-1 a Barracas Central con goles de Britez y Álvez.

Unión Andrés Merlos números
Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Pusineri palpitó en Central Córdoba el partido ante Unión: "Buscaremos tomar la iniciativa"

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

Santiago Zurbriggen: "Pensaba jugar unos años más, pero me preparaba por si llegaba el llamado de Unión"

