Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Se conoció la lista de convocados de Unión para visitar este viernes a Central Córdoba por la fecha 4 del Apertura

5 de febrero 2026 · 21:13hs
Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Este jueves por la mañana, el plantel de Unión realizó el último entrenamiento en el predio y, pasado el mediodía, emprendió viaje en vuelo chárter rumbo a Santiago del Estero, donde aguardará concentrado el duelo ante Central Córdoba de este viernes, desde las 21, en el estadio Madre de Ciudades.

El partido de la fecha 4 de la zona A del Apertura, encuentra al equipo de Leonardo Madelón con la expectativa de sumar su segundo triunfo consecutivo y seguir escalando posiciones. La principal novedad entre convocados es el regreso de Valentín Fascendini, tras cumplir la fecha de suspensión.

En contrapartida, tal como se había anticipado, Lucas Menossi y Augusto Solari no forman parte de la delegación. Ambos continúan con su puesta a punto física y fueron preservados con la intención de que puedan estar a disposición en los próximos compromisos.

Con el plantel ya instalado en Santiago del Estero, Unión entra en la cuenta regresiva para un partido exigente, con la ilusión de ratificar lo hecho en la fecha anterior y consolidar su arranque en el Apertura.

Los convocados de Unión

