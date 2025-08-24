Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial de Unión con el arbitraje de Andrés Merlos

Andrés Merlos dirigirá el partido entre Unión y Huracán, Con este árbitro, el Tate perdió más partidos de los que ganó

Ovación

Por Ovación

24 de agosto 2025 · 07:27hs
Unión perdió más partidos de los que ganó con el arbitraje de Andrés Merlos.

Unión perdió más partidos de los que ganó con el arbitraje de Andrés Merlos.

Este domingo desde las 14 y por la 6° fecha del Torneo Clausura, Unión estará recibiendo a Huracán, partido que contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

El historial de Unión con Merlos

Andrés Merlos dirigió a Unión en 21 partidos, de los cuales el Tate ganó ocho, empató cuatro y perdió nueve. La última vez que lo dirigió fue por el Torneo Apertura 2025 en el empate como local ante Instituto 0-0. Ese día, Merlos expulsó a Franco Pardo en el final de la primera etapa.

Por su parte, el último triunfo de Unión con Merlos se dio en el Torneo de la Liga 2024, cuando en condición de local, el Tate venció 2-1 a San Lorenzo con los goles de Franco Pardo y Gonzalo Morales.

Unión suma tres encuentros sin perder como local con el arbitraje de Merlos. Al empate con Instituto y la victoria contra San Lorenzo, hay que sumarle la igualdad 0-0 ante Boca por el Torneo de la Liga 2023.

Unión Andrés Merlos historial
Noticias relacionadas
union inicia una seguidilla importante con los mismos interpretes

Unión inicia una seguidilla importante con los mismos intérpretes

video: jugadores de union recorrieron la renovada sede social

VIDEO: jugadores de Unión recorrieron la renovada sede social

¿cuando fue la ultima victoria de union ante huracan en santa fe?

¿Cuándo fue la última victoria de Unión ante Huracán en Santa Fe?

torneo oficial u21: se jugo de manera parcial la fecha 19

Torneo Oficial U21: se jugó de manera parcial la Fecha 19

Lo último

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

Último Momento
Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

Ovación
Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La bronca de Jourdan: El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Ortiz, tras la igualdad de Colón: El equipo encontró una claridad

Ortiz, tras la igualdad de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"