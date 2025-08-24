El historial de Unión con el arbitraje de Andrés Merlos

Andrés Merlos dirigirá el partido entre Unión y Huracán, Con este árbitro, el Tate perdió más partidos de los que ganó

Unión perdió más partidos de los que ganó con el arbitraje de Andrés Merlos.

Este domingo desde las 14 y por la 6° fecha del Torneo Clausura, Unión estará recibiendo a Huracán, partido que contará con el arbitraje de Andrés Merlos.

Andrés Merlos dirigió a Unión en 21 partidos, de los cuales el Tate ganó ocho, empató cuatro y perdió nueve. La última vez que lo dirigió fue por el Torneo Apertura 2025 en el empate como local ante Instituto 0-0 . Ese día, Merlos expulsó a Franco Pardo en el final de la primera etapa.

Por su parte, el último triunfo de Unión con Merlos se dio en el Torneo de la Liga 2024, cuando en condición de local, el Tate venció 2-1 a San Lorenzo con los goles de Franco Pardo y Gonzalo Morales.

Unión suma tres encuentros sin perder como local con el arbitraje de Merlos. Al empate con Instituto y la victoria contra San Lorenzo, hay que sumarle la igualdad 0-0 ante Boca por el Torneo de la Liga 2023.