Madelón y la única duda para el partido ante Central Córdoba

Leonadro Madelón repetiría el mismo once que enfrentó a Lanús pero solo tiene una duda: mantener a Aguirre o apostar por Luna Diale.

Unión afrontará este lunes un nuevo compromiso en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. Desde las 21.15, el equipo de Leonardo Madelón recibirá a Central Córdoba en el estadio 15 de Abril, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A. El árbitro será Nazareno Arasa.

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Madelón mantiene una duda en el frente de ataque

El Tatengue llega con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Lanús, resultado que le permitió sumar tres puntos valiosos y ratificar algunos aspectos positivos que el entrenador pretende consolidar.

De cara al compromiso de esta noche, Madelón prácticamente tiene definido el equipo, aunque mantiene una duda en la zona ofensiva. Misael Aguirre y Mauro Luna Diale son las alternativas que analiza el cuerpo técnico para acompañar a Cristian Tarragona.

Aguirre aparece con buenas posibilidades de continuar entre los titulares después de la actuación que tuvo ante Lanús. El juvenil le aporta velocidad, movilidad y capacidad para jugar por las bandas, características que Madelón valora para darle mayor dinámica al ataque.

Del otro lado aparece Luna Diale, quien regresó al club y es una alternativa de jerarquía para el sector ofensivo. El entrenador deberá resolver si mantiene la apuesta por Aguirre o si le da la oportunidad desde el inicio al delantero.

El resto del equipo, prácticamente confirmado

En el resto de la formación no habría modificaciones. Lucas Ayala y Lucas Menossi, quienes habían sido seguidos de cerca durante la semana por cuestiones físicas, respondieron favorablemente y todo indica que estarán desde el comienzo.

Así, el probable equipo de Unión sería: Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Aguirre o Luna Diale y Tarragona.