"El Kily González es un loco hermoso, un enfermo del fútbol"

Para luego agregar "En su momento me llamaron para volver, cuando estaba en Racing, pero no dependió de mí, porque Fernando Gago quería que me quede. Y el otro era el tema contractual, estábamos lejos en los números, yo en Racing tenía un contrato muy bueno y ahora en el exterior mucho más. Yo tengo contrato hasta diciembre y después no se que va a pasar, pero el deseo de volver siempre está".

Por último a la hora de referirse a la llega de Cristián González, aseguró: "El Kily es un loco hermoso, loco por el fútbol y a los chicos los va a potenciar. Te das cuenta lo que hizo en Central con Véliz y Buonanotte, los va a ayudar mucho y aparte es un enfermo del fútbol. Yo me llevé muy bien con él, lo aprecio un montón".