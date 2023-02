"El llamado de Munúa fue clave para venir a Unión"

Los verdaderos motivos por los que Gustavo Munúa no habló en conferencia de prensa

"Si bien empatamos y merecimos algo más, lo intentamos hasta el último minuto, fue un partido muy intenso, como lo son todos el fútbol argentino. En lo personal, tratando de adaptarme a ese estilo de juego, que tiene otra dinámica, pero me sentí bien en los minutos que jugué. Ahora busco mejorar para seguir la puesta a punto y cumplir con los objetivos que tiene el club", comenzó diciendo.

Respecto a sus características y a lo que le pidió Munúa dijo: "Me pidió que tratara de aguantar los rechazos de la zona defensiva para que el equipo tuviera respiro y después pivotear y llegar al área. No pude marcar, pero la idea era esa, aguantar la pelota. Como delantero soy un 9 de referencia, me gusta jugar sencillo a dos toques y finalizar dentro del área para hacer goles".

Consultado por los motivos que lo llevaron a inclinarse por Unión respondió: "En parte por la llamada de Gustavo (Munúa), siempre es importante cuando te llama un entrenador. Y además el atractivo que significa el futbol argentino, una vidriera espectacular con un ambiente muy especial y estoy muy contento de estar en Unión".

Y en relación al conocimiento que tiene de Munúa contó: "Estuvimos hace dos años en Nacional y su estilo de trabajo se mantiene. Pretende un equipo intenso, que gane las divididas que presione alto y que no deje de ser intenso. En su momento me sentí muy cómodo con esa propuesta de juego, saliendo a buscar el partido y eso es lo que me gusta".