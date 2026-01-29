Unión buscó quedarse con su primera victoria en el Torneo Apertura ante Lanús. Con una única modificación con respecto al partido ante Platense, salió Franco Fragappane, ingresó Bruno Pittón como lateral izquierdo y quien se adelanta unos metros en el campo de juego es Mateo del Blanco.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Lanús
Unión visitó al Granate por la segunda fecha del Torneo Apertura y perdió por un gol de diferencia teniendo 10 hombres un tiempo entero.
Por Ovación
Finalmente el Tatengue se vuelve sin puntos en el bolsillo y con la angustia de no haber podido imponerse en lo primeros minutos del primer tiempo donde fue superior. Por momentos el partido podría haber finalizado en goleada, pero Cristian Tarragona marcó el descuento para cortar con la tragedia.
.
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Árbitro: Fernando Espinoza