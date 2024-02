El motivo por el cual se suspende la Asamblea en Unión

Finalmente la Asamblea que debía llevarse a cabo este jueves en Unión no se desarrollará, ya que l a comisión directiva hizo lugar al pedido de la agrupación Identidad Unionista . En diálogo con Sol Play 91.5, Leonardo Biaggini, contador de la mencionada agrupación explicó el error técnico por el cual no iban a aprobar la Memoria y el Balance.

"Hasta este miércoles no habíamos encontrado ningún hallazgo que amerite que le bajemos la mano por lo cual la posición iba a ser acompañar. Lo que pasa es que ayer a la tarde descubrimos un error con la aplicación de índice de ajuste por inflación que termina distorsionando la exposición" , relató Biaggini.

Para luego agregar: "Tomamos esta posición técnica que no deja de ser una cuestión contable y no política. No hay otro por menor en cuánto a lo político ni fragmentación distinta de las que vienen sucediendo en el club. Es una cuestión meramente técnica y que nos deja en un lugar donde debemos tomar una posición técnica distinta a la que veníamos manejando".

En otro tramo de la charla, explicó: "Hay un error en la aplicación de un índice que distorsiona la exposición y hay que corregirlo. Desde nuestro análisis y desde la falla que encontramos, van a tener que corregirlo e ingresarlo de nuevo al Colegio para que certifique y que vuelvan a convocar a una asamblea".

Para finalizar y antes de conocerse la suspensión de la Asamblea, Biaggini manifestó: "No sé que hará el oficialismo pero habiéndole trasladado la inquietud y la evalúan como un error que puede subsanarse a través de una modificación del balance y corregirlo, tendrán que tomar una decisión con el resto de las autoridades".