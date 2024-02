A la salida de la Casa de Gobierno, donde fue citado junto a las agrupaciones opositoras por parte de la IGPJ, el titular rojiblanco terminó molesto y contó por qué en charla con Sol 91.5: "No me fui furioso, pero llega un momento en el que tomó ribetes payasescos la reunión. Este señor Corti me acusó de incitar a la violencia amenazando que el club puede tener sanciones. Le contesté educadamente sobre lo que indica el estatuto de la Liga Profesional en cuando a los castigos. Así se plantearon varias mentiras y un momento, un abogado, que no debe ejercer por el desconocimiento, me tildó de ladrón. A lo que le dije que nadie lo es hasta que se demuestre lo contrario".

"Hay un límite y esta gente no conoce el estatuto de Unión. Este muchacho Corti no sé en qué función vino. Hubiera sido mejor que esté (Carlos) Ghisolfo, que consiguió 50 votos sobre 7.000. Hay mucha gente que le gusta tener la chance de expresarse en un micrófono por el bien personal y no del club. Sobre todo, por una codicia personal y que estén capacitadas. Entonces, escuchar mentiras premeditas por ignorancia hizo que la reunión se hace desagradable", agregó el titular rojiblanco.

Luis Spahn.jpg El presidente de Unión, Luis Spahn, tuvo cruces con la oposición en la reunión realizada en Casa de Gobierno. UNO Santa Fe / José Busiemi

Respecto a los castigos admitió, pero bajándole un poco los decibeles a los rumores de quita de puntos y demás: "Por supuesto que hay sanciones, que pueden llegar hasta jugar a puertas cerradas. Hay distintas instancias que aplica el Tribunal. También, un castigo de 10.000 entradas, que serían cerca de 100.000.000 de pesos. Están jugando con mentiras. Es degradante que gente con codicia y mentiras quiera ser administración del club".

Enel final, Spahn expresó: "El pedido para la Asamblea es que tengamos orden. Muchos hinchas se desalinearon. Hay que pensar que esta gente hizo una convocatoria usando a un artista y no lograron juntar ni a 25 personas. La gente con el tiempo se fue dando cuenta de las mentiras".