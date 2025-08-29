Maizon Rodríguez, el gran dolor de cabeza para Unión

Maizon Rodríguez sufrió una lesión en su tobillo izquierdo y sería la primera baja de Unión para visitar a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El duelo frente a River por la Copa Argentina, en el Malvinas Argentinas de Mendoza, dejó más que la eliminación por penales para Unión . El uruguayo Maizon Rodríguez terminó el partido con una dolencia en su tobillo izquierdo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

“Con Maizon me quedé preocupado porque pensé que era muscular, es en el tobillo, todavía no se pudo diagnosticar. Si está afuera hay soldados que están listos para jugar”, reconoció el entrenador tatengue tras el compromiso en el estadio de Mendoza.

La realidad indica que el marcador central charrúa, de gran partido frente a River, tiene muy difícil llegar en condiciones para el encuentro del domingo, cuando Unión visite a Racing en Avellaneda a las 21.15, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Ante este panorama, Juan Pablo Ludueña aparece como el principal candidato a ocupar su lugar en la defensa rojiblanca. De hecho, el defensor surgido de las inferiores era titular hasta que perdió el puesto con Maizon Rodríguez.

El parate, aliado de Maizon Rodríguez

Por el momento, todo se mantiene en un manto de incertidumbre hasta que se realicen los estudios médicos correspondientes. No obstante, los primeros indicios hacen suponer que podría tratarse de un esguince severo de tobillo, lo que requerirá de un período de recuperación.

El parate por la ventana de las Eliminatorias Sudamericanas podría jugar a favor del defensor uruguayo, con chances de reaparecer recién cuando el Tate visite a Gimnasia en La Plata.

En cuanto al resto del plantel, Madelón y el cuerpo médico evaluarán caso por caso, ya que el partido ante River demandó un gran desgaste físico. Sin embargo, todo indica que el resto de los jugadores estaría en condiciones de estar disponibles para el choque ante la Academia, aunque no se descartan variantes en el equipo titular.