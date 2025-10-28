Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión empieza a mirar los playoffs: a quién y dónde enfrentaría en el primer cruce

Unión bajó al cuarto lugar de la tabla de la Zona A tras la victoria de Boca ante Barracas Central. A quién enfrentaría en el inicio de los playoffs.

28 de octubre 2025 · 13:12hs
Unión empieza a mirar los playoffs: a quién y dónde enfrentaría en el primer cruce

El Torneo Clausura de la Liga Profesional ingresó en su etapa definitoria y, con solo tres fechas por disputar, los equipos comienzan a hacer cálculos de cara a los octavos de final. En ese escenario, Unión se mantiene firme entre los clasificados y, si la competencia terminara hoy, estaría protagonizando un cruce de alto voltaje frente a River Plate.

Cómo quedó la zona A tras el triunfo de Boca

El triunfo de Boca sobre Barracas Central (3-1) en el pendiente de la fecha reacomodó el calendario y dejó a todos los equipos con la misma cantidad de partidos. Con nueve puntos en juego, la tabla empieza a perfilar los posibles duelos que animarán la primera ronda de la fase eliminatoria, que definirá al nuevo campeón del fútbol argentino.

LEER MÁS: La duda en Unión pasa por la conformación del bloque ofensivo

En la Zona A, los ocho clasificados hasta el momento son Central Córdoba, Estudiantes, Boca, Unión, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Belgrano y Tigre. En tanto, por la Zona B, los equipos que hoy estarían avanzando son Deportivo Riestra, Lanús, Vélez, Rosario Central, River, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán.

Union River

El Tatengue, que atraviesa un gran cierre de temporada tras su recuperación en el Clausura, ocupa el cuarto lugar en su grupo, lo que lo posiciona como uno de los rivales más sólidos del certamen. Si las posiciones se mantuvieran, Unión enfrentaría a River (5° Zona B), un choque de jerarquía que se disputaría en el 15 de Abril, por ventaja deportiva del equipo santafesino.

LEER MÁS: Unión y el desafío de recuperar la memoria jugando como visitante

Más allá del atractivo del cruce, el equipo de Leo Madelón buscará sostener su lugar entre los mejores para llegar con confianza a la fase final. Con un funcionamiento que se consolidó en las últimas jornadas y un plantel que recuperó confianza, Unión apunta no solo a clasificarse, sino también a ser protagonista en los playoffs.

Así se jugarían hoy los octavos de final del Clausura 2025:

Llave 1

  • Central Córdoba (1° A) vs. Atlético Tucumán (8° B)

  • Rosario Central (4° B) vs. Defensa y Justicia (5° A)

  • Lanús (2° B) vs. Belgrano (7° A)

  • Boca (3° A) vs. San Lorenzo (6° B)

Llave 2

  • Deportivo Riestra (1° B) vs. Tigre (8° A)

  • Unión (4° A) vs. River (5° B)

  • Estudiantes (2° A) vs. San Martín (SJ) (7° B)

  • Vélez (3° B) vs. Argentinos Juniors (6° A)

Vale recordar que los partidos de octavos, cuartos y semifinales se disputarán en el estadio del mejor clasificado, y en caso de empate en los 90 minutos habrá tiempo suplementario y penales si persiste la igualdad, una novedad respecto del formato del Torneo Apertura.

Con la mira puesta en asegurar su boleto y en mantener el envión futbolístico, Unión sabe que depende de sí mismo para llegar con ventaja y hacer historia en la fase final del Clausura.

