Marcelo Estigarribia atraviesa el tramo final de su recuperación tras sufrir una sinovitis en una de sus rodillas, una dolencia que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas y que lo obligó a perderse partidos importantes en el cierre del Torneo Clausura en Unión. Aunque su evolución es favorable, el cuerpo técnico de Leonardo Madelón analiza llevarlo de manera progresiva, sin apurar su regreso al once titular.
Unión, expectante: cómo se encuentra Estigarribia de su lesión
Marcelo Estigarribia se sigue recuperando de una sinovitis en una de sus rodillas. ¿Será titular en Unión para visitar a Newell's?
Por Ovación
Cómo se las arregló Madelón sin Estigarribia en Unión
El delantero no estuvo presente frente a Aldosivi, encuentro en el que Lucas Gamba ocupó su lugar desde el arranque. Luego, ante Central Córdoba, volvió a estar entre los concentrados e incluso ingresó durante el segundo tiempo, aunque se lo notó lejos de su plenitud física. En ese duelo, Nicolás Palavecino actuó como mediapunta para acompañar a Cristian Tarragona, intentando darle al equipo mayor volumen de juego.
LEER MÁS: Unión empieza a mirar los playoffs: a quién y dónde enfrentaría en el primer cruce
Ya frente a Defensa y Justicia, Medrán decidió mantener a Agustín Colazo en la formación inicial. La apuesta resultó acertada: el ex Boca marcó su segundo gol consecutivo, mientras que Estigarribia ingresó en el complemento y selló el 3-0 final, demostrando que su jerarquía sigue vigente pese a las molestias que arrastra.
Estigarribia, ¿llegará al partido ante Newell's?
Durante la presente semana, aprovechando el parate por las elecciones legislativas, el cuerpo técnico intensificó los trabajos físicos y de recuperación. Si bien el atacante mostró una clara mejoría y pudo entrenarse con normalidad, todavía no alcanza su mejor versión, por lo que lo más probable es que Colazo mantenga la titularidad en el próximo compromiso.
LEER MÁS: Unión y el desafío de recuperar la memoria jugando como visitante
De esta manera, todo indica que Estigarribia volverá a integrar el banco de suplentes en la visita del Tatengue a Newell’s, este viernes a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa. La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios y priorizar su completa recuperación de cara al tramo final del año, sabiendo que su aporte será clave para lo que viene.